Una forma divertida de dominar la lengua de Shakespeare...
Aprender inglés gracias al teatro... Why not?!
Entre los propósitos que nos fijamos al cambiar de año hay uno que siempre aparece. Saber bien inglés se ha convertido en objetivo prioritario para muchos españoles y una forma divertida de ejercitarlo y mejorarlo es haciendo teatro... y al parecer, funciona... Aquí va la muestra.
"Hi everyone... my name is Roberto... " nos dice un italiano. "Hi, I am Harriet Thompson" nos replica una galesa. "Hi... I'm Imogen and I'm a student from London" afirma una inglesa... a los que hay sumar un montón de españoles ya que aunque son de distintas nacionalidades, aquí sólo se habla inglés. "Notas que estás aprendiendo frases enteras... además te corrigen la pronunciación... y otra cosa fundamental: aprendes modismos" nos comenta una de las alumnas-intérpretes de Acting Impact, una escuela consagrada a manejar la lengua de Shakespeare gracias al teatro. Se trata de aprender, sí... pero pasándolo bien. "¿Qué aporta el teatro para cuando queremos aprender o practicar un idioma?" le planteamos a Harriet, profesora de este grupo compuesto por personas de los perfiles más variados. "Pues sobre todo la confianza... a la hora de hablar... pero también la confianza cuando te encuentras en el trabajo... No sólo la confianza... sino también la relación entre personas... el lado humano" nos responde Harriet.
"Si tú eres capaz de improvisar algo o de hacer escenas... o hacer comedia... en otro idioma que no es el tuyo... cuando te toca hacer una reunión en ese idioma, pues te dices... caramba... puedo hacerlo" completa Schuyler Hedstrom, un estadounidense (ya español) el coprofesor-director de estas clases.
La forma más divertida de sumergirse en el inglés
"Siempre adaptamos Shakespeare... también adaptamos musicales... y por supuesto... también escribimos nuestras propias obras" añade Harriet, quien lleva más de dos décadas dedicada a este arte. Probablemente ninguno de estos actores ganará el Emmy, ni mucho menos el Óscar... pero no será por falta de ilusión de ganas... Mediante estos ensayos mejorarán su inglés de forma divertida, pero hay más motivos para formar parte de un grupo como este. "Tú, básicamente, llegas aquí... te quitas el cerebro, aunque hayas pasado o tenido un mal día... y nos va a pensar nada más... y eso es lo más importante... porque desconectas del todo... cien por cien..." afirma un alumno. "Aquí encontré a mi novia... que ahora es mi mujer... nos hemos casado este año" nos confiesa otro de los actores. "And acting is the best thing... ever, never and forever" concluye otra estudiante, apasionada por actuar en inglés. Pues well, nada más que añadir: comienza el espectáculo.
Apto para todas las edades, nos sirve también para desconectar de los problemas cotidianos
