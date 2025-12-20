Antía, del equipo de Pablo López, ganadora de La Voz en una gran final llena de emoción

La séptima edición de La Voz pone el broche de oro con una gran final de impacto: líder absoluto y lo más visto del viernes, con un 14,9% de share y 3,6 millones de espectadores únicos, superando el millón de seguidores de media. Antía, de la mano de Pablo López, fue proclamada ganadora tras emocionar al público con 'Complicidad', de Vanesa Martín.

La joven gallega brilló junto al resto de finalistas Oihan, Kimy y Audrey, cantando 'Lo saben mis zapatos' y 'Blanco y negro' junto Pablo López y Malú. Antía también interpretó el tema 'Se ha acabado el show' junto a Ana Torroja.

Aunque en un primer momento la ahora ganadora formaba parte del equipo de Sebastián Yatra tras conquistarle en las Audiciones a Ciegas cantando 'Confieso', Pablo López decidió robársela en la segunda noche de asaltos para que se incorporase a su equipo.

Unos invitados de categoría

Laura Pausini, Pablo Alborán, David Bustamante y Ana Torroja, junto a Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Edurne, Blanca Paloma y Beret, fueron los grandes invitados de la velada. Ellos interpretaron algunos de sus mejores temas o presentaron otros de sus nuevos singles en actuaciones que protagonizaron junto a los cuatro finalistas de esta edición. Así, La Voz cerró su edición como líder absoluto y lo más visto de la noche del viernes. El programa, producido por Atresmedia junto a ITV Studios Iberia, cierra de la mejor manera una temporada de gran éxito.

Tras 13 semanas de intensa competición, el programa presentado por Eva González cerró esta última edición proclamando como ganadora a la joven gallega, tras enamorar a los coaches y al público que la veía desde casa, que gracias a sus votos se alzó con la gran victoria.

La arquitectura y la música, sus dos grandes pasiones

Antía es estudiante de arquitectura y, es sus ratos libres, cantante callejera. Es una chica especial, diferente, a la que le gusta disfrutar de la soledad. La gallega conquistó al público de la Semifinal con su interpretación de 'Quererte bonito' y en la Gran Final atrapó a todos los presentes con la emotiva canción 'Complicidad', de Vanesa Martín.

La Voz es un formato de ITV Studios que cuenta con un total de 157 franquicias y con adaptaciones locales en 76 territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. Esta temporada, en colaboración con Atresmedia, ITV Studios Iberia asume la producción integra de 'La Voz' en España.

