Felicitaciones originales y graciosas para enviar gratis en Navidad por WhatsApp

¿Te acuerdas de cuando enviábamos postales de Navidad de papel a nuestros seres queridos? La tradición se mantiene,pero ha cambiado la forma de hacerlo, ahora lo más habitual es enviar memes y felicitaciones de Navidad por WhatsApp. La esencia sigue siendo la misma: compartir cariño y buen humor. Así que toca recopilar las más originales y graciosas que puedes enviar esta Navidad.

Aquí tienes una pequeña recopilación de felicitaciones originales y graciosas de Navidad para enviar por WhatsApp, que además puedes personalizar a tu gusto.

Frases graciosas par enviar en Navidad por WhatsApp

En Navidad no pueden faltar las risas. Ya se sabe que, si juntamos comilonas, algún brindis de más y el cuñadismo desatado, las chispas pueden saltar. Por eso, tomarse las fiestas con una buena dosis de humor es esencial. ¡Prepara la artillería de frases graciosas y envía alegría a raudales por WhatsApp! Aquí tienes algunos ejemplos:

Querido Papá Noel: este año quiero un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!

Después de las fiestas, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta! ¡Feliz Navidad!

Bienvenidos sean los villancicos, las guirnaldas, las luces, los polvorones y el mítico "después de Reyes empiezo la dieta". ¡Feliz Navidad!

Puse el árbol, las luces y el espíritu navideño… ahora solo falta el milagro del aguinaldo.

Desde Belén les recordamos que los que "beben y beben y vuelven a beber" son los peces en el río y no tú, ¿entendido?

Un minuto de silencio por estos cuerpos hermosos que se echarán a perder esta Navidad.

Espero que estas Navidades no tengas que fingir que te gusta un regalo, como ese jersey que nunca usaste. ¡Felices fiestas!

Frases originales para felicitar la Navidad por WhatsApp

En las fiestas navideñas, el móvil no para de pitar con felicitaciones y memes. Sabemos que a veces es imposible estar junto a seres queridos o amigos, por eso, recibir una felicitación de Navidad por WhatsApp nos acerca a los que están más lejos. Si quieres destacar de manera original en tus grupos de WhatsApp, apunta estas frases y marca la diferencia:

Que este año, el Ho, ho, ho esté lleno de ja, ja, ja. ¡Feliz Navidad!

Entre tanto brillo navideño, que la estrella que más resplandezca en Navidad seas tú.

Por unas Navidades con mucho turrón y poco carbón.

La Navidad es paz, amor y sobrevivir a las reuniones familiares.

¡Manos arriba! Acabas de recibir un abrazo. ¡Feliz Navidad!

Que esta Navidad te traiga muchos regalos llenos de abrazos, envueltos en papeles de felicidad y lazos de amor.

Un sabio dijo: la riqueza de las personas se mide por los amigos que cada uno tiene. Gracias por formar parte de mi única fortuna. ¡Feliz Navidad!

Los amigos son como las estrellas, no siempre las ves, pero sabes que siempre están ahí. Te deseo una Feliz Navidad querida amiga.

