Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Navidad

Qué hacer para la cena de Navidad 2025: ideas para comidas especiales

Si en esta cena de Navidad quieres platos especiales, pero no sabes por dónde empezar, te ofrecemos varias ideas para que triunfes con tus invitados.

Cena de Navidad

Cena de NavidadIstock

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La cena de Navidad es uno de los momentos más esperados de las fiestas, pero elegir el menú no siempre es sencillo. Tradición, gustos de los invitados, tiempo disponible y ganas de innovar juegan un papel importante a la hora de decidir la cena perfecta.

Si este año quieres salir de lo de siempre o buscas nuevas ideas para un evento diferente, aquí encontrarás propuestas pensadas para todos los gustos. Desde recetas clásicas con un toque especial hasta opciones más originales, descubre qué hacer para la cena de Navidad 2025 y acierta con un menú a la altura de la ocasión.

6 ideas de comidas especiales para la cena de Navidad 2025

La cena de Navidad es una oportunidad perfecta para sorprender a tus invitados y convertir la velada en un recuerdo inolvidable. A continuación, te damos dos ideas de entrantes, de platos principales y de postres para sacar una sonrisa a tus familiares.

Entrantes

  • Crema de calabaza asada con parmesano y semillas: suave, reconfortante y muy aromática, este entrante es perfecto para abrir la cena. El toque de parmesano rallado y las semillas crujientes le da un acabado especial y elegante.
  • Volovanes rellenos de marisco y bechamel: es un clásico navideño que siempre triunfa. Puedes prepararlos con antelación y calentarlos justo antes de servir, perfectos para empezar con un bocado sabroso.

Platos principales

  • Solomillo de cerdo al horno con salsa de Pedro Ximénez: una opción jugosa y llena de sabor. Además, es un plato sencillo de preparar y muy agradecido para esta ocasión especial. Acompáñalo con patatas asadas o puré de patatas.
  • Lubina al horno con patatas panaderas y limón: un plato elegante y ligero, perfecto para quienes prefieren un menú equilibrado. Su preparación es sencilla y el resultado siempre es un acierto.

Postres

  • Tarta de queso al horno con frutos rojos: es un postre que gusta a prácticamente todos y que puedes preparar el día anterior para ir con calma.
  • Tabla de dulces navideños y chocolate caliente: olvídate del postre, pasa directamente a los turrones, polvorones, bombones y un chocolate espeso para compartir en la sobremesa.

3 platos atrevidos para la cena de Navidad 2025

El menú anterior es más tradicional para Navidad y sabemos que no fallará, pero si quieres arriesgarte con sabores un poco más atrevidos, ¡incorpora estos platos a tu cena!

  • Tartar de salmón con aguacate y vinagreta de cítricos: fresco, ligero y muy vistoso. Un entrante moderno que aporta color y equilibrio antes de los platos principales.
  • Magret de pato con salsa de frutos rojos y reducción de vino tinto: este plato es elegante y está lleno de contrastes, por eso es perfecto para una cena especial. Se puede acompañar con puré de boniato o manzana asada.
  • Coulant de chocolate blanco con corazón de pistacho: es una versión diferente del clásico coulant. ¡Suave y sorprendente a cada bocado!

Combinar tradición con innovación es una excelente forma de renovar el menú navideño. Ingredientes menos habituales, presentaciones más creativas o fusiones de sabores pueden convertir tu cena en una experiencia distinta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

El cineasta Rob Reiner

Publicidad

Cultura

Cena de Navidad

Qué hacer para la cena de Navidad 2025: ideas para comidas especiales

Manualidades y dibujos de Navidad para hacer con niños

Manualidades y dibujos para hacer con niños en las vacaciones de Navidad 2025

Felicitaciones de Navidad originales para enviar por un grupo de WhatsApp

Felicitaciones originales y graciosas para enviar gratis en Navidad por WhatsApp

David Bisbal en el concierto en el Movistar Arena en Madrid
CONCIERTOS NAVIDAD

David Bisbal conquista Madrid con un concierto cargado de emoción y espíritu navideño

La Voz - Antía Pinal canta "Complicidad"
La Voz

La gallega Antía Pinal gana La Voz 2025 y conquista al jurado: "Se nos olvidó todo y la disfrutamos"

Antía, ganadora de la séptima temporada de La Voz
LA VOZ

Antía, del equipo de Pablo López, ganadora de La Voz en una gran final llena de emoción

La joven gallega se ha alzado con el premio en la séptima edición de La Voz, tras su interpretación de la canción 'Complicidad' de Vanesa Martín. Se cierra así una temporada de gran éxito, con Antía como ganadora en el programa más visto del viernes.

Carlos Sadness presenta su libro 'El ruido de las estrellas'
Libros

Carlos Sadness presenta su libro 'El ruido de las estrellas': "Media vida me ha costado aprender a ver la vida"

El cantante y escritor presenta 'El ruido de las estrellas', un libro en el que reflexiona sobre la creatividad, el pasado y la belleza de lo cotidiano.

Cómo hacer tarjetas y postales de Navidad para felicitar en 2025

Cómo hacer tarjetas y postales de Navidad para felicitar en 2025

Decoración de Navidad

Cómo hacer adornos de Navidad 2025 caseros paso a paso

Eduardo Casanova en los premios Goya

Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: "Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente"

Publicidad