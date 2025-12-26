Atresmedia lidera el ranking de taquilla de cine español en 2025

Son ya casi parte de nuestra familia. Ese padre al que da vida Santiago Segura, su mujer, Toni Acosta, sus seis hijos, los suegros, el cuñado, el novio de la mayor... Casi todos, de alguna forma u otra nos podemos reconocer en alguna situación. Quizá por eso la saga encadena un éxito tras otro con sus sucesivas entregas. Y así, más de dos millones de espectadores han visto en 2025 'Padre no hay más que uno 5', y se ha convertido así la película española más taquillera del año.

Un éxito multitudinario, y no el único este año de Atresmedia Cine. Títulos como 'Mikaela', 'Un funeral de locos', 'Sin cobertura' o 'Siempre es invierno' se han colocado entre las películas españolas más vistas. De hecho, la productora de Atresmedia cierra el año de celebración de su 25º aniversario con tres películas en el top 10 del cine español y sus películas logran más del 30% de la recaudación del cine español con más de 3,5 millones de espectadores y más de 25 millones de euros recaudados, superando a su competidor directo por séptimo año consecutivo.

Localizaciones y premios

El respaldo del público se suma al aplauso de la crítica. A principios de este año, Atresmedia Cine se alzaba con 5 premios Goya, entre ellos el premio a la mejor película para ‘La infiltrada’ (ex aequo). Las películas de Atresmedia Cine también lograron 8 Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, 6 Premios Platino, 4 Premios Feroz y 3 Premis Gaudí, entre otros reconocimientos.

Además 2025 ha sido un año muy prolífico para la productora de Atresmedia, que ha participado en trece rodajes, remarcando así su papel como principal fuerza de producción del cine español y reafirmando el compromiso de Atresmedia con la ficción de calidad. Atresmedia Cine ha rodado nuevos títulos en localizaciones de Cataluña, País Vasco, Asturias, Galicia, Canarias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y Madrid, y también en países como Francia, Bélgica, Suiza, Japón, Ghana y Colombia. Muchas de esas películas llegarán a las salas de cine en los próximos meses. Atresmedia Cine tiene fechados más de diez estrenos para 2026.

Estrenos para 2026

El primero no se hará esperar: el 1 de enero llega a los cines ‘Abuela tremenda’, comedia familiar dirigida por Ana Vázquez y protagonizada por Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor convertidas en abuela, hija y nieta respectivamente. Irureta interpreta a Toñi, una abuela muy poco convencional, que está dispuesta a todo con tal de que su hija y su nieta vivan la vida un poco más.

El 6 de febrero se estrena en salas de cine ‘La fiera’, la nueva película del ganador del Goya Salvador Calvo, con un reparto encabezado por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre. Un épico largometraje cargado de emoción y adrenalina, basado en la historia real de los pioneros del salto BASE con traje de alas en España. Un homenaje a una amistad surgida por una pasión común.

El 13 de marzo regresa a los cines uno de los personajes más icónicos de nuestro cine. Santiago Segura dirige y protagoniza ‘Torrente Presidente’, uno de los estrenos más esperados del cine español.

La familia multicultural favorita del público crece con dos nuevas incorporaciones en ‘La familia Benetón +2’. Leo Harlem y el Langui vuelven a interpretar a Toni y Lolo en una secuela más grande y divertida, de nuevo dirigida por Joaquín Mazón. Se estrenará en cines el 17 de abril. ‘Cada día nace un listo’ es la nueva película de Arantxa Echevarría tras ganar el Goya por ‘La infiltrada’. Esta vez se atreve con una comedia negra con un reparto de escándalo, encabezado por Hugo Silva como cantante venido a menos que se mete en un buen embrollo al aceptar robar un cuadro de la casa de un importante empresario. ‘Cada día nace un listo’ se estrena en cines el 22 de mayo.

En verano llegará a salas ‘Tres de más’, la nueva comedia familiar de Mar Olid en la que Kira Miró y Salva Reina se convierten en una pareja que no quiere tener hijos, pero que despiertan un día con tres niños en casa que, además, aseguran ser hijos suyos.

‘La bola negra’, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines el 2 de octubre. 'La bola negra’ narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. La película cuenta con un espectacular reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Y el 30 de octubre llega a las salas de cine ‘Karateka’, en la que la increíble historia de Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo, se convierte en un gran evento cinematográfico. Aritz Moreno dirige a Andrea Ros como la medallista olímpica y traslada a la gran pantalla su camino hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, desafiando todos los obstáculos. Patrick Criado encarna a Jesús del Moral, entrenador y pareja de Sandra.

Otros estrenos de Atresmedia Cine para 2026 incluyen ‘Viaje al país de los blancos’, inspirada en la historia real de Ousman Umar, famoso divulgador y activista de los Derechos Humanos, y ‘A fuego’, ópera prima de Estel Díaz marcada por el baile, la música, la fiesta y la pasión adolescente.

Y más rodajes

Además de lanzar algunos de los títulos más esperados del cine español, Atresmedia Cine continuará impulsando la industria como motor del cine español, formando parte de más de diez rodajes en 2026, entre los que se encuentran ‘La Roja’, la nueva película de Marcel Barrena, director de ‘El 47’, o la adaptación del éxito francés ‘A Little Something Extra’, presentada por Santiago Segura.

