Michael Jackson: la leyenda del 'rey del pop' en el día de su cumpleaños

El 29 de agosto de 1958 nace Michael Jackson, el artista musical más exitoso de todos los tiempos. Durante cuatro décadas deleitó al mundo con increíbles canciones, su inigualable voz y unos bailes más que icónicos. Te contamos algunos datos de este genio musical.

Artista desde la infancia

Desde muy pequeño comenzó su carrera cantando junto a sus hermanos formando el grupo “The Jackson 5”, donde destacó de manera notable con su voz, convirtiéndose en una de las bandas más populares de la época, con éxitos como “I want you back", “ABC” o “Blame it on the Boogie”.

Una suma de talentos

Estamos ante uno de los genios más grandes que ha dado la historia de la música, con una manera única de bailar, creando unos movimientos y pasos inventados y popularizados por él mismo (bailaba mejor que sus propios bailarines), una manera muy particular de usar la voz y una estética, imagen cambiante que supo hacer suya y totalmente diferenciadora, saliéndole multitud de imitadores que tan solo se quedaron en eso.

Videoclips

Tras dirigir “Un hombre americano en Londres”, John Landis colaboró codo con codo con Jackson para crear “Thriller”, el videoclip más impactante hasta el momento, con una puesta en escena y estética totalmente cinematográfica que lo convirtieron en toda una obra de arte. Tras este éxito, Michael Jackson colaboraría con otros cineastas como Martin Scorsese, Spike Lee, David Fincher, Francis Ford Coppola o George Lucas, cambiando por completo el concepto que hasta entonces se tenía de la promoción musical.

Escándalos sexuales

La vida de Michael Jackson fue objeto de gran interés por parte de la opinión pública, debido a sus cambios de apariencia, relaciones personales o comportamientos polémicos. Pero lo más recordado fueron sus escándalos sexuales, ya que en 1993 fue acusado de abuso sexual infantil, siendo juzgado y declarado inocente en 2005.

Leyenda

Michael Jackson ha sido considerado en múltiples ocasiones como uno de los artistas más influyentes en la historia de la música, con una fama incomparable y llegando a ser conocido como el “rey del pop”. Hoy día, varios años después de su muerte, su figura sigue siendo recordada y reconocida a nivel mundial.