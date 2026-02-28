Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sonsoles Ónega presenta 'Llevará tu nombre', una novela que reivindica la voz silenciada de las mujeres del siglo XIX

Tras ganar el Premio Planeta en 2023 y conquistar a más de un millón de lectores con 'Las hijas de la Criada', la periodista vuelve a las librerías con su nueva novela.

Marta Alarcón
Publicado:

La periodista y escritora Sonsoles Ónega vuelve a situarse en el centro de la atención cultural en España con el lanzamiento de su nueva novela 'Llevará tu nombre', una obra que promete convertirse en uno de los fenómenos editoriales de la temporada. Tras el enorme éxito de ventas de su anterior novela, 'Las hijas de la criada', que superó el millón de lectores y se alzó con el prestigioso Premio Planeta en 2023, la periodista regresa con una historia ambientada en el convulso Madrid del siglo XIX.

Presentada como un homenaje a las mujeres que, por razones sociales y culturales, no pudieron firmar sus obras, 'Llevará tu nombre' cuenta la historia de Mada Riva, una mujer que, obligada a reinventarse tras una acusación que la expulsa de su pueblo natal, llega a la capital con una única certeza: quiere escribir. Sin embargo, en una época en la que la firma de una mujer en un libro podía considerarse casi una amenaza, Mada se enfrenta a un sistema que intenta silenciarla.

"Hacer justicia a todas las mujeres que fueron silenciadas"

La propia Sonsoles, ha explicado en una entrevista con Antena 3 Noticias, que esta novela nace de la necesidad de "hacer justicia a todas las mujeres que fueron silenciadas en su tiempo, por razones que solo el tiempo podía explicar". A través de la intensa trama que combina amor, injusticia social y redención personal, la autora subraya el valor de la escritura como fuerza transformadora y fuente de libertad, en un contexto histórico hostil para las mujeres.

Tras haber conquistado a más de un millón de lectores, Sonsoles Ónega ha confesado que sigue viviendo el éxito con asombro: "Yo nunca pensé que mis libros pudieran tener tantos lectores. Me sigue pareciendo un milagro que alguien vaya a la librería. Quiero que esta historia deje una sensación clara en el lector: Que puede hacer todo aquello que se proponga hacer, porque al final, la mayor conquista de Mada Riva no será solo escribir, quizá será demostrar que existe, y que cuando una mujer decide contra su historia, llevará su nombre", ha reconocido.

Librerías de toda España han reforzado sus estanterías con ejemplares del libro, anticipando una demanda que, al ritmo de sus anteriores éxitos, podría traducirse en un impacto editorial y cultural significativo.

Con esta nueva novela, Sonsoles Ónega no solo consolida su carrera como escritora de referencia, sino que reafirma su compromiso con historias que exploran la identidad, la memoria y la lucha por la visibilidad de las voces femeninas en la historia de la literatura.

