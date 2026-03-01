Alauda Ruiz de Azúa triunfa en los Goya: se lleva el premio a Mejor Dirección por 'Los domingos'

Este sábado, la cineasta Alauda Ruiz de Azúa se alzaba con el Premio Goya a Mejor Dirección en la 40ª edición de los Premios Goya, en una gala que tuvo lugar en el edificio Fórum de la capital catalana.

La directora vasca, una de las voces más destacadas del cine español contemporáneo, fue reconocida por llevar al cine con sensibilidad y profundidad, la historia de una joven que provoca un terremoto familiar al decidir entrar en un convento de clausura. 'Los domingos' no solo se ha validado este premio, sino también el de mejor película, mejor guion original y otros galardones clave de la noche.

Al recoger la estatuilla, Ruiz de Azúa se mostró visiblemente emocionada y reivindicativa: "Quiero agradecer el reconocimiento del Goya a todas las personas que han entendido que el talento no entiende de género, pero que las oportunidades históricamente sí han entendido de género. Y también quiero agradece a las personas que trabajan para que esa desigualdad quede atrás", sentenciaba.

