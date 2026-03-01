Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Patricia López Arnaiz gana el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista 2026 por 'Los Domingos'

Ya conocemos uno de los nombres más esperado de la noche del cine español.

Patricia L&oacute;pez Arnaiz

Patricia López ArnaizEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Patricia López Arnaiz ha ganado el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista 2026 por 'Los Domingos'. Es el segundo Goya para la actriz vasca, que ya recibió el galardón como protagonista por la cinta 'Ane' en 2021.

La intérprete llegaba a esta gala del cine español como favorita tras recibir por su papel en 'Los domingos' los premios Feroz y Forqué.

Este sábado 28 de febrero, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona ha acogido la 40.ª edición de los Premios Goya. La ceremonia conducida por Rigoberta Bandini y Luis Tosar partía con Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, con trece nominaciones, y con Sirât de Oliver Laxe, con once candidaturas, como grandes favoritas.

Las nominadas a Mejor Actriz Protagonista en los Premios Goya 2026 eran:

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

