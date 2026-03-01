Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Susan Sarandon llama a la compasión y condena la violencia al recibir el Goya Internacional

La actriz defendió la esperanza en tiempos difíciles, elogió la "lucidez moral" de España sobre Gaza y recibió una ovación en la gala celebrada en Barcelona.

Imagen de Susan Sarandon en la gala de los Goya.

Imagen de Susan Sarandon en la gala de los Goya.GTRES

Irene Delgado
Publicado:

La actriz estadounidense Susan Sarandon apeló a la esperanza, la bondad y la compasión al recoger el Goya Internacional en la 40ª edición de los Premios Goya, celebrada en Barcelona. Visiblemente emocionada, recibió el galardón de manos del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ante un auditorio puesto en pie.

Durante su discurso, la intérprete recordó unas palabras del historiador Howard Zinn sobre la necesidad de mantener la esperanza en tiempos difíciles. Subrayó que la historia de la humanidad no solo está marcada por los conflictos, sino también por el sacrificio y valores como la bondad y la compasión. "Si solo ponemos en el centro lo peor, nos paralizamos", afirmó, defendiendo que recordar los actos de grandeza ayuda a cambiar el rumbo del mundo.

Sarandon, de 79 años, aseguró que es un honor formar parte de la comunidad del cine español y reiteró su cariño por España y, en especial, por Barcelona. También elogió la "lucidez moral" del país ante el conflicto en Gaza y confesó que ese posicionamiento le ayuda a no sentirse sola en un contexto internacional que definió como dominado por la violencia y la crueldad.

La gala arrancó con una actuación de los presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, quienes recordaron que la Academia ha condenado históricamente la violencia, desde la guerra de Irak hasta la de Ucrania y el "genocidio de Gaza". En su intervención evocaron además el gesto de José Luis Borau en 1998, cuando alzó las manos blancas contra ETA, en una edición marcada por el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco.

