Karla Sofía Gascón se descalza en la alfombra roja de los Goya tras romper su tacón

La 40ª edición de los Premios Goya dejó una de sus imágenes más comentadas antes incluso de comenzar la gala. Karla Sofía Gascón acaparó todas las miradas en la alfombra roja al tener que quitarse los tacones tras un inesperado percance que le impidió desfilar con normalidad.

Según explicó a Nuria Marín e Inés Hernand, el incidente se produjo al bajarse del coche a su llegada al Auditori Forum CCIB de Barcelona, cuando el tacón se le quedó atrapado en una alcantarilla y se torció. Lejos de ocultarlo, la actriz optó por continuar el recorrido descalza, tacones en mano, protagonizando un momento que rápidamente se hizo viral.

Para la ocasión, Gascón eligió un vestido largo de corte fluido con escote pronunciado en V y fruncido bajo el pecho, una prenda sin mangas que incorporaba una abertura alta en una de las piernas. Completó el estilismo con una gargantilla con colgante central, pulsera y pendientes discretos, además de las sandalias de tacón que acabaron convirtiéndose en protagonistas involuntarias de la noche. En cuanto al maquillaje, apostó por ojos marcados en tonos oscuros y labios rosados, y lució el cabello suelto con raya lateral y ondas suaves.

Fiel a su carácter, la intérprete se tomó el episodio con humor, remarcando que tenemos que reirnos de nosotros mismo y defendiendo la importancia de afrontar incluso los momentos complicados con una sonrisa. También compartió una reflexión más seria sobre la actualidad internacional, lamentando la situación en Oriente Medio y mostrando su pesimismo ante la vulneración constante de derechos humanos.

Invitada destacada de la gala y encargada de presentar uno de los aclamados 'cabezones', Gascón volvió a demostrar que, incluso ante los contratiempos, es capaz de convertir cualquier situación en un gesto de naturalidad y carácter propio.

