Diseño "hecho en España" para la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Goya dejó este año una imagen clara, luminosa y con mensaje: la moda española pisa fuerte. Para el diseñador Juan Duyos, presidente de ACME la asociación de creadores de moda en España , el balance no puede ser más positivo. “El protagonista ha sido el blanco, con looks impecables”, analiza. Un color que ha aportado pureza, sofisticación y una sensación de renovación en una gala donde la industria del cine también reivindica identidad propia a través del diseño.

El blanco, en distintas versiones —del minimalismo estructurado al romanticismo más etéreo—, se convirtió en hilo conductor de una noche en la que, además, la firma España fue la gran triunfadora. “Me da mucha alegría que por fin se esté apostando por diseños con firma española. La única alfombra roja que tenemos en nuestro país debe ser pisada por diseño con sello España”, subraya Duyos.

El blanco ilumina la alfombra y consolida el sello España

Entre las mejor vestidas, Duyos lo tiene claro, aunque reconoce que el nivel fue alto: Nagore Aramburu, ganadora del Goya a Mejor Actriz de Reparto, brilló con un diseño de Teresa Helbig. “Fue la mejor vestida, aunque hubo muchas bien vestidas”, afirma. La actriz apostó por una silueta elegante, muy depurada y absolutamente fiel a su estilo. “No todas las actrices quieren ir de princesas o ser sexys”, recuerda el diseñador. Y precisamente ahí radica el acierto: coherencia, personalidad y una elección que no disfrazaba, sino que potenciaba.

Hubo también espacio para la fantasía más arriesgada. Rossi de Palma volvió a demostrar que la moda es actitud. Con un modelo de Sybilla, envuelta en un efecto metalizado que evocaba papel de plata, firmó uno de los momentos más comentados de la noche. “Siempre hay un diseño que solo puede llevar una actriz; en este caso, Rossi de Palma. Solo ella puede ir envuelta en papel de plata y saber llevarlo”, apunta Duyos.

En esa misma línea de identidad propia, Alba Flores apostó por un diseño de Dominnico con flecos de aire flamenco y espíritu rockero. “La extravagancia de Alba también la hace única. Ella tampoco puede ir vestida de princesa”, explica. Los flecos en movimiento, casi coreografiados sobre la alfombra, reflejaban una mujer fuerte, libre y ajena a convencionalismos.

Más hombres, más riesgo y el debate del low cost

La moda masculina también reclama foco. Duyos destaca el atrevimiento creciente de los actores: “Cada vez más hombres quieren dejar su estilo sobre la alfombra roja”. Ejemplos como el look de Leiva, firmado por Pedro del Hierro, o el de Rubén Sánchez con MANS, evidencian una evolución hacia propuestas más personales, alejadas del clásico esmoquin negro sin matices.

Otra de las imágenes potentes fue la de Alexia Putellas, que apostó por Balenciaga con un guiño al gran modisto español. “Es un gran diseño. El fútbol y el deporte también pueden ir de la mano de la moda”, celebra Duyos. La presencia de la futbolista en la gala simboliza una alfombra roja más diversa y transversal.

Y en medio de la exaltación del diseño de autor, Mango irrumpió con fuerza. Laura Ponte, con un esmoquin blanco de la firma, abrió un debate interesante: ¿hay espacio para el low cost en una alfombra roja? ¿O debe reservarse exclusivamente a la alta costura? Para Duyos, la conversación está sobre la mesa, pero la clave del éxito de una gran noche de moda es clara: “Más es más”. Volumen, riesgo, identidad y, sobre todo, apuesta decidida por el talento nacional.

