Mejor actor y actriz revelación para Mirian Garlo y Antonio Fernández

La actriz murciana, Mirian Garlo, ha recogido el premio a actriz revelación por la película "Sorda". Un film dirigido por su hermana, que también ha recibido tres premios Goya, entre otros el de mejor dirección novel. La actriz ha reivindicado la capacidad de comunicar de cualquier manera, si no con lenguaje de signos, con la inteligencia y el cuerpo porque ningún ser es invisible. Con este premio, Mirian Garlo se convierte en la primera actriz sorda que gana un Goya. Antes, recibió la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y estuvo nominada a los Gaudí, Feroz y Forqué.

Antonio Fernández ha sido reconocido por su papel en la película "Ciudad sin sueño", donde encarna a un adolescente gitano de 15 años que vive en la Cañada Real, una zona marginada de la Comunidad de Madrid, en la que varios sectores de viviendas llevan cinco años sin electricidad. El actor competía con Julio Peña, por El cautivo; Hugo Welzel, por Enemigos; Jan Monter Palau, por Estrany riu; y Mitch, por Romería. Ha dedicado su premio a la gente humilde y a su familia: ¡Los Fernández!.

