José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

La 40ª edición de los Premios Goya ya tiene ganador en la categoría de Mejor Actor. José Ramón Soroiz se alzó este sábado con el galardón por su trabajo en 'Mas Palomas', en una ceremonia celebrada en Barcelona y marcada por el reconocimiento al talento del cine español.

El premio fue entregado en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, escenario de la gala organizada por la Academia de Cine, que este año conmemora cuatro décadas de historia. El actor recogió la estatuilla tras imponerse a Alberto San Juan (La cena), Miguel Garcés (Los domingos), Mario Casas (Muy lejos) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa), en una de las categorías más reñidas de la noche.

Soroiz interpreta a un hombre de 76 años que, tras años vivir plenamente su homosexualidad, regresa a su San Sebastián natal y tiene que ocultarla.

