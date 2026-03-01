Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

GOYA

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

El intérprete se impone en una categoría muy disputada durante la 40ª edición celebrada en Barcelona.

Jos&eacute; Ram&oacute;n Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor ActorGTRES

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La 40ª edición de los Premios Goya ya tiene ganador en la categoría de Mejor Actor. José Ramón Soroiz se alzó este sábado con el galardón por su trabajo en 'Mas Palomas', en una ceremonia celebrada en Barcelona y marcada por el reconocimiento al talento del cine español.

El premio fue entregado en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, escenario de la gala organizada por la Academia de Cine, que este año conmemora cuatro décadas de historia. El actor recogió la estatuilla tras imponerse a Alberto San Juan (La cena), Miguel Garcés (Los domingos), Mario Casas (Muy lejos) y Manolo Solo (Una quinta portuguesa), en una de las categorías más reñidas de la noche.

Soroiz interpreta a un hombre de 76 años que, tras años vivir plenamente su homosexualidad, regresa a su San Sebastián natal y tiene que ocultarla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marta Ortega abre en A Coruña una biblioteca especializada en moda

Biblioteca Marta Ortega en A Coruña

Publicidad

Cultura

Patricia López Arnaiz

Patricia López Arnaiz gana el Premio Goya a Mejor Actriz Protagonista 2026 por 'Los Domingos'

Imagen de Susan Sarandon en la gala de los Goya.

Susan Sarandon llama a la compasión y condena la violencia al recibir el Goya Internacional

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

José Ramón Soroiz gana el Goya 2026 a Mejor Actor

Karla Sofía Gascón en el photocall de la 40ª edición de los Premios Goya de Cine en Barcelona.
Los Goya

Karla Sofía Gascón se descalza en la alfombra roja de los Goya tras romper su tacón

Susan Sarandon en los Goya 2026
Premios Goya

Premios Goya 2026 en directo: Gonzalo Suárez definde el cine como "el último reducto con el que podemos soñar despiertos"

Sonsoles Ónega
SONSOLES ÓNEGA

Sonsoles Ónega presenta 'Llevará tu nombre', una novela que reivindica la voz silenciada de las mujeres del siglo XIX

Tras ganar el Premio Planeta en 2023 y conquistar a más de un millón de lectores con 'Las hijas de la Criada', la periodista vuelve a las librerías con su nueva novela.

Imagen de archivo de los premios Goya 2026
GOYA

Lista de todos los ganadores de los Premios Goya 2026

La gala se ha celebrado en Barcelona con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores.

Sandra Golpe

Sandra Golpe recibe la Medalla de Andalucía y celebra "el día más importante" de su vida profesional

La actriz estadounidense Susan Sarandon

Susan Sarandon alaba el apoyo de España con Gaza y asegura que Pedro Sánchez "está en el lado correcto de la historia"

Elvira Míngez

Elvira Mínguez gana el Premio Primavera de Novela 2026

Publicidad