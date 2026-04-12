ATRESPLAYER estrena 'La nena', la tercera entrega de la exitosa saga 'La Novia Gitana'

Este domingo, 12 de abril, llega a 'Atresplayer'los ocho nuevos capítulos de 'La nena', el final de la trilogía de 'La novia gitana'. de Carmen Mola. Una saga que aborda sin censura temas como los abusos sexuales y las torturas. Cada semana se podrá disfrutar de un nuevo capítulo que narrará el desenlace de una trilogía que no evita la violencia en la trama, sino que la abraza y demuestra que "la realidad siempre está por encima de la ficción", declaró la protagonista Nerea Barros.

'La Nena' es el personaje principal de esta tanda de episodios y está encarnada por Lucía Martín Abello. Cuenta la historia de tortura que ha sufrido la subinspectora Chesca Olmo, quien desaparece tras conocer a un hombre y con ello se ve envuelta en una trama de secuestros y secretos inconfesables.

Una tanda de episodios que recogen suspense, realidad, crudeza e intensidad en una violenta y turbia historia que hará al espectador adicto a los hechos que se narran. La adaptación literaria de Mola, que comenzó con 'La novia gitana', continuó con 'La red púrpura' y finaliza con 'La nena', regresa a 'Atresplayer' para no dejar ningún cabo suelto y cerrar el ciclo de Olmo.

Atresplayer', lleno de éxitos

La plataforma cuenta con una media de 3 millones de visitantes únicos que esperan cada estreno con ganas de descubrir qué nueva historia cobra vida en su web. Con ello, se ha conseguido un crecimiento del13% con respecto al año 2025, y frente a la caída de su competidor, ha obtenido una ventaja del 28%, la más alta desde noviembre de 2024.

'Atresplayer' logra ser líder entre las plataformas gracias a su compromiso con la calidad, la innovación y la variedad de contenidos exclusivos en su catálogo. Mezcla entretenimiento, ficción, actualidad, información y documentales. Esto convierte a la plataforma española de referencia, con un gran prestigio, proyección y reconocimiento en el ámbito nacional e internacional.

Además de 'La Nena', la web dispone de más series y películas conocidas en el panorama audiovisual como la comedia 'Rafaela y su loco mundo' o 'Padre no hay más que uno'. Series conocidas que mantienen 'Atresplayer' en lo alto de la tabla.

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