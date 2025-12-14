'Los Protegidos: Un nuevo poder' trae de vuelta a Atresplayer a la familia Castillo para enfrentarse a una nueva amenaza

Vuelve la familia más superpoderosa de nuestro país por Navidad. 'Los Protegidos: Un nuevo poder' llega este domingo 14 de diciembre a Atresplayer para seguir conquistando las pantallas como hizo durante tanto tiempo en los salones españoles.

La familia Castillo, conformada por los actores Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero, se reúne al completo para afrontar una nueva amenaza. De hecho, Angie Cepeda, actriz que daba vida a Jimena como madre de los Castillo, vuelve al elenco de la serie en esta nueva temporada.

El reparto lo completan Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials, reeencarnando a personajes que los espectadores guardan con cariño. También hay nuevas incorporaciones como la de Elena Furiase, que se pone en la piel de la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo.

Buscan acabar con la Navidad

Es la tercera temporada de esta nueva entrega de 'Los Protegidos', en la que un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Es Max, un joven con un poder inédito en la serie que utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad. Por ello, los protagonistas deberán enfrentarse a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad y su vínculo como grupo.

Un nuevo poder siniestro está despertando en el corazón de la ciudad en el peor momento posible ¿Podrán tener unas fiestas normales por una vez? La Navidad se le complica a la familia Castillo con una agente de policía dedicada a buscar poderosos, una banda de ladrones misteriosa y unos juguetes malignos. Entre las croquetas, los churritos y los torreznos de Rosa Ruano, los malos buscarán desestabilizar la tranquilidad y la felicidad que traen estas fechas.

La familia Castillo se presentó en 2010 en Antena 3, con una acogida de más de 3 millones de espectadores que lanzó al estrellato a unas jóvenes promesas. Aunque en 2012 se despidieron en la televisión, se han mantenido siempre en el recuerdo de los españoles. Cuando volvieron en 'Los Protegidos: El regreso', el público volvió a acogerlos con los brazos abiertos.

Atresplayer, un referente audiovisual

'Los protegidos: Un nuevo poder' es una producción de Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Atresplayer vuelve a apostar por este proyecto de ficción y entretenimiento, afianzando su puesto como plataforma española líder y apostando por la producción propia. Además, la serie podrá verse más allá de nuestras fronteras a través de la versión internacional de Atresplayer.

Montse García, Lucía Alonso-Allende, Diego del Pozo, Carlos García Miranda, Tomás Silberman, Laura Abril y Teddy Villalba son los productores ejecutivos de la serie. García Miranda lidera el equipo de guion del que forman parte Sancho Sánchez y Arturo Ruiz Serrano. La dirección corre a cargo de Oriol Ferrer y Roberto Montalbo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com