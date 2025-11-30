'Las hijas de la criada' llega a Atresplayer: la esperada adaptación del Premio Planeta de Sonsoles Ónega

Atresplayer estrena 'Las hijas de la criada', la esperada adaptación televisiva de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, galardonada con el Premio Planeta 2023. La ficción, una gran producción de época de ocho capítulos de 50 minutos, sitúa al espectador en una Galicia de principios del siglo XX marcada por las lealtades familiares, las luchas de poder y los secretos que condicionan generaciones enteras.

La historia arranca con una noche decisiva en el pazo de Espíritu Santo. Allí nacen dos niñas: Catalina, hija de los señores Valdés, y Clara, hija de Renata, la criada. Un acto de venganza provoca el intercambio de los bebés, un gesto que alterará para siempre la vida de ambas familias.

Doña Inés, obligada a sobrevivir entre el desamor, la ausencia de su verdadera hija y la presión por mantener el legado familiar, protagoniza una trama donde la maternidad, la herencia y el papel de la mujer en la época se entrelazan en un contexto en el que ellas no podían ser dueñas de su propio destino.

Un preestreno por todo lo alto en Madrid

Aunque la serie se ha estrenado este domingo en Atresplayer, algunos afortunados pudieron ver el primer capítulo este jueves en una premiere especial celebrada en los Cines Callao. Al evento acudió el elenco completo, además de numerosas caras conocidas de la cadena: Roberto Brasero, Roberto Leal, Jorge Fernández, Manel Fuentes, Alberto Chicote, Noor Ben Yessef y, por supuesto, la autora de la novela, Sonsoles Ónega, que se convirtió en una de las protagonistas de la noche. El público salió del preestreno con ganas de más tras un primer episodio que dejó muy buenas sensaciones.

Un reparto encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández

La serie cuenta con un elenco muy amplio y notable. Al frente, Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, acompañados por Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa, Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros. La producción está firmada por Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia.

Del éxito literario a la pantalla

La novela de Sonsoles Ónega (más de medio millón de ejemplares vendidos y el libro más vendido de 2023) es un relato lleno de intrigas, pasiones secretas y luchas por la supervivencia en una saga familiar que levantó un imperio marítimo desde cero.

La adaptación forma parte del acuerdo con Planeta Book & Film Rights, y el interés por la historia ha llegado ya a otros países: los derechos de traducción se han vendido en Italia, Francia, Portugal, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia.

