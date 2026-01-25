Atresplayer estrena 'Padre no hay más que uno, la serie', la comedia perfecta para toda la familia

Ya está disponible desde hoy en Atresplayer 'Padre no hay más que uno, la serie'. La nueva comedia familiar con Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández.

Una obra audiovisual plasma la vida de Helena y Mateo, un matrimonio con cinco hijos: Alex, Teresa, Luis, Carola y Bea. Todo cambia cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy y toda la familia decide mudarse.

Tras dar el paso, Mateo, opta por dejar a un lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos y con ello descubre el gran reto que supone la paternidad y descubre que no es tan fácil cómo parece.

A su vez, Helena busca destacar en su nueva empresa a la par que sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida.

Miriam Hernández ha puesto de relieve cómo en una comedia familiar se visibilice a una "mujer que sigue apostando por su trabajo". Por su parte, Daniel Pérez ha detallado que hacen "una farsa familiar muy extrema con situaciones muy cómicas".

Un elenco de lujo

La película está protagonizada por Daniel Pérez Prada como Mateo y Miriam Hernández, quien interpreta el papel de Helena. A este elenco se unen Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodovar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea).

La serie está dirigida por Inés de León y Raúl Navarro quienes han conseguido plasmar tramas divertidas en una serie para todos los públicos.

Atresplayer, seis años de liderazgo

En solo seis años, Atresplayer se ha consolidado como un referente absoluto en producción nacional y una de las historias de éxito más contundentes del sector audiovisual.

Con 25 millones de usuarios únicos en 2025, más de 700.000 suscriptores, y cerca de medio centenar de producciones estrenadas desde su lanzamiento, el servicio de streaming de Atresmedia ha logrado lo que ninguna otra plataforma española: situar su catálogo en el centro del mercado, cosechar premios internacionales y llevar sus producciones más allá de nuestras fronteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.