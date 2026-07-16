ATRESMEDIA renueva el certificado de AENOR por su compromiso contra el edadismo a través de 'Hablando en Plata'

ATRESMEDIA ha renovado, por tercer año consecutivo, el certificado AENOR por su compromiso con las personas mayores a través de su iniciativa 'Hablando en Plata', convirtiéndose de nuevo en la única televisión europea que cuenta con este reconocimiento.

La renovación se produce tras superar una exhaustiva auditoría realizada por la prestigiosa entidad independiente, que ha verificado la implantación transversal de este compromiso.

En su evaluación, AENOR subraya que Atresmedia "continúa liderando el cambio social que supone la lucha contra la discriminación por edad" y destaca "su esfuerzo por visibilizar el problema que supone el edadismo" promoviendo una imagen más justa y realista de las personas mayores.

Esta renovación supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por 'Hablando en Plata', iniciativa impulsada en 2022 para combatir la discriminación por edad, poner en valor a las personas mayores de 55 años y situar en el centro del debate público las cuestiones que les afectan.

Durante el último año, 'Hablando en Plata' ha reforzado su impacto con nuevas acciones de sensibilización, divulgación e investigación que consolidan su papel como referente en la lucha contra el edadismo. Entre ellas, destaca el lanzamiento del I Barómetro de Edadismo Hablando en Plata, una investigación pionera que analiza cómo perciben y viven esta discriminación las personas mayores de 55 años y que se ha convertido en una herramienta de referencia para conocer la dimensión del edadismo en España.

Con la renovación del certificado de AENOR, Atresmedia refuerza así su implicación por la promoción de una sociedad más inclusiva, diversa y justa con las personas mayores dentro de su objetivo por dar respuesta y abordar los retos, las necesidades e inquietudes que afectan a los ciudadanos.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.