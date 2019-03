Los ángeles de Victoria's Secret despliegan sus alas en Nueva York

Las famosas ángeles de Victoria's Secret se han subido a la pasarela en Nueva York para grabar el desfile más esperado del año, todo un acontecimiento en EEUU.

El desfile se emitirá el próximo 30 de noviembre en la CBS, aunque ya se puede ver un adelanto. La novedad es que ya no está la supermodelo alemana Heidi Klum, después de 13 años siendo imagen de la firma.



Brillos, plumas y lazos han contribuido a crear una temática de chica country con cuerpo celestial. Un año más, los ángeles muestran una lencería al alcance de muy pocos mortales.

En el evento no han faltado los incondicionales, como Paris Hilton. "Me encanta la lencería y los diamantes que muestran. Nunca me pierdo el espectáculo", ha asegurado la multimillonaria.

La cantante Katy Perry amenizó la velada con su single 'Firework'. La cantante lució un vestido con adornos de color rosa.