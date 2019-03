Anand, campeón mundial de ajedrez, disputa una partida simultánea con 12 aficionados

El maestro indio Viswanathan Anand, campeón mundial de ajedrez por quinta ocasión, confesó que su rival en la final por el trono mundial, el israelí Borís Gelfand, al final le pudo haber ganado "muy fácil".

"Tenía un rival muy muy complicado, que se había preparado muy bien y yo creo que hasta la final estuvimos luchando. Lo que nos separó fue muy poco y tal vez tuve un poco de suerte", señaló Anand. El ajedrecista, de 42 años, es considerado por muchos como una leyenda del deporte ciencia.

Sin embargo, él no lo considera así. "Soy consciente de mis títulos y tengo un gran palmarés; tal vez algún día me sienta así, pero por ahora no", dijo el actual campeón del mundo en su visita a Madrid como embajador de la empresa de soluciones de Tecnologías de Información NIIT.

En un acto organizado por dicha compañía, Anand disputó doce partidas simultáneas con representantes de los medios de comunicación y sectores de la industria, que no se terminaron por falta de tiempo. No obstante, al ser preguntado sobre las partidas, señaló que "había algunas en donde estaba todo por jugar", aunque no dudaba que las iba a ganar todas pues él practica "mil veces más" que sus rivales de hoy.

El ajedrecista indio resaltó las iniciativas que se han venido impulsando en España para incentivar el ajedrez. "Hay mucha afición y es una afición verdadera. Cuando los españoles hacen algo lo hacen con mucha pasión y por eso me he venido a vivir aquí", comentó.

"En los 90 era casi el mejor país para un ajedrecista y ahora también sigue siendo un buen lugar para el ajedrez y creo que si hay iniciativas para fomentar el ajedrez en los colegios y se hacen realidad, hay que seguir haciéndolo", resaltó. Los próximos compromisos de Anand son los torneos que tiene por delante en Rumanía y Londres.