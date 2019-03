Adele triunfa en los premios de la música británica que homenajean a Blur

Los Brit Awards son el equivalente Británico de los premios Grammy en los que hace una semana arrasó Adele pero en estos premios no todos son elegidos por los miembros de la industria musical si no que algunos premios los votan los fans, como el premio al mejor single del año que ha este año ha sido para la canción 'What Makes You Beautiful' de One Direction.

Una ceremonia intensa que condensó en dos horas lo mejor de la música británica e internacional, presentada por James Corden y en la que triunfaron Adele, Ed Sheeran, Coldplay, Rihanna y Foo Fighters entre otros.

La cantante británica Adele, que hace tres meses se recuperó de una operación de garganta, se llevó dos premios Brit, entre ellos el de "mejor álbum" del año, por su segundo trabajo, "21". En una ceremonia celebrada esta noche en el escenario del O2 de Londres, la ganadora de seis Grammy, de 23 años, se impuso en la categoría más preciada de este certamen, la de "mejor álbum", y en la de "mejor artista femenina".

Adele, que optaba a un total de tres estatuillas, no logró en cambio el premio al mejor sencillo, que se llevó el grupo One Direction por el tema 'What makes you beautiful', un galardón que fue votado por los fans.

Ed Sheeran fue el otro triunfador de la noche al alzarse con dos estatuillas una al mejor solista británico y otra al mejor nuevo artista, todo un triunfo para este cantautor de 21 años que está conquistando al público de las islas con su música.

En el resto de categorias Coldplay se alzarón con el tercer Brit de su carrera como mejor grupo del año, imponiendose a grandes como Arctic Monkeys, Elbow y Kasabian.

En las categorias internacionales Rihanna ganó el premio a mejor cantante femenina, Bruno Mars como mejor cantante masculino, Foo Fighters ganó el de mejor grupo y Lana del Rey la de mejor nueva artista.

Coldplay abrió la ceremonia con su single 'Charlie Borwn' y también actuaron Rihanna con 'We Found Love', Noel Gallagher con la colaboración de Chris Martin que interpretaron 'What a Life' y Adele que puso al público en pie cantando 'Rolling In The Deep'.

Aunque sin duda los grandes homenajeados de la ceremonia eran Blur que se llevaron un Brit Award por toda su carrera. Damon Albarn y compañía fueron los encargados de cerrar la ceremonia tocando sus mejores éxitos en un espectacular mini concierto. Sonaron 'Boys and Girls', 'Song 2', 'Parklife' y 'Tender'.