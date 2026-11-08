La psicología de guardar lo mejor para una ocasión especial: por qué no estrenamos lo que más nos gusta

¿Quién no tiene en el armario una prenda que le encanta, pero que nunca encuentra el momento adecuado para ponerse? Compramos algo que nos hace especial ilusión y, precisamente porque nos gusta tanto, decidimos reservarlo para una ocasión mejor. Sin embargo, esa espera puede convertirse en una trampa.

Es lo que se conoce como la 'espiral de lo especial', un fenómeno estudiado por los investigadores Jacqueline Rifkin y Jonah Berger. Sus trabajos concluyen que aplazar el uso de un objeto para una ocasión futura puede aumentar la percepción de su valor. Cuanto más especial nos parece, más extraordinario debe ser el momento para estrenarlo. Y así, la ocasión nunca llega.

La psicóloga especialista en comportamiento y consumo Macarena Del Cojo explica qué ocurre en nuestra mente: "En el momento de comprar el objeto nos gusta tanto que sentimos que merece algo que esté a su altura". Además, hay un componente de anticipación: "Imaginar el momento ideal nos da mucho más placer que el momento real de usarlo".

El problema es que podemos terminar disfrutando más de la expectativa que del propio objeto. Una chaqueta, unos zapatos, una vajilla nueva o incluso un reloj pueden pasar años guardados mientras esperamos una celebración que esté a su altura.

Carmina Román, de Ramón Joyeros, lo tiene claro: "Las cosas hay que ponérselas porque hay que disfrutarlas".

La clave está en dejar de esperar a que llegue el día perfecto y aprender a convertir cualquier día en una ocasión especial. Del Cojo recomienda: "Haz tú que la ocasión sea especial, disfrutar hoy de algo que nos gusta también es una forma de autocuidado".

Porque, al final, las cosas que compramos están para vivirlas, no para acumular polvo esperando un momento que quizá nunca llegue.