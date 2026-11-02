Desarrollan un 'gemelo digital' que anticipa desbordamientos como el del Barranco del Poyo en la DANA

¿Qué ocurriría si una gran tormenta se desplazara al barranco del Carraixet? ¿Cómo afectaría a las poblaciones próximas? Son algunas de las preguntas que han respondido investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), que han presentado, junto a los equipos del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) y la Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (ValgrAI), un sistema de gemelos digitales capaz de anticipar inundaciones y desbordamientos a partir de datos de lluvia en tiempo real y modelos de inteligencia artificial.

Se trata de PGTEC (Plataforma para la Gestión de Prevención Temprana de Emergencias Climáticas), una herramienta que reúne datos de distintos organismos oficiales y los integra en un espacio común. De esta manera, toda la información queda centralizada en una misma plataforma, lo que facilita su consulta y permite mejorar la toma de decisiones ante una emergencia.

En este sentido, Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UPV e investigador del IIAMA, explica: “La clave es crear un espacio de datos común con una estandarización de la información, de tal manera que sea mucho más accesible. Tengan en cuenta que ahora mismo no es así, sino que cada agencia tiene su punto para la obtención de datos, con formatos y estándares diferentes. Así está todo en el mismo sitio y facilita muchísimo el proceso en una emergencia”.

Cómo funciona un gemelo digital

El sistema combina dos herramientas complementarias. Por un lado, TETIS, un modelo hidrológico que utiliza los registros de lluvia y las previsiones meteorológicas de diferentes fuentes para calcular cuánta agua circulará por cada tramo de un cauce y anticipar posibles desbordamientos.

Por otro, HIDRIS permite simular cómo se extendería el agua sobre el terreno en caso de inundación, mostrando la superficie afectada, la profundidad y la velocidad de avance, así como los edificios y las infraestructuras que podrían verse perjudicados.

De esta manera, los responsables de emergencias pueden visualizar sobre un mapa la evolución prevista de una inundación durante las siguientes 48 horas. Además, TETIS identifica mediante colores los tramos del cauce con mayor riesgo y permite ejecutar cada simulación en aproximadamente uno o dos minutos.

La plataforma también ofrece la posibilidad de modificar las condiciones de una tormenta, cambiar su intensidad o desplazarla geográficamente para comprobar cómo variarían sus consecuencias sobre el territorio.

Para entenderlo mejor, Vicent Botti director del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la UPV y director general de ValgrAI, nos explica la demo: “Hay una simulación que muestra cómo va aumentando el caudal del río, hay otra que muestra cómo se va inundando lo que sería la huella de agua, y ahí se ven los daños que produce. Pero también podemos utilizarlo con otras situaciones como por ejemplo incendios o sequía”.

Simulación de la DANA del 29 de octubre de 2024

Durante la presentación, los investigadores han mostrado una simulación de la dana del 29 de octubre de 2024. Los resultados permiten observar cómo aumenta progresivamente el caudal y cómo avanza la denominada huella de inundación, es decir, la superficie que acabaría cubierta por el agua.

Además, han trasladado el episodio de lluvias a otra zona, el barranco del Carraixet, para comprobar cómo habría afectado a las poblaciones próximas si la tormenta se hubiera situado más al norte. Según ha explicado el equipo investigador, la simulación “no es tan catastrófica como en l'Horta Sud, porque se parte de un elemento de desagüe que es el encauzamiento del Carraixet, pero para una tormenta de esta magnitud el riesgo cero no existe”.

Ya está disponible para las Administraciones

Este proyecto, aseguran los investigadores, ya está disponible para las administraciones que quieran participar en su implementación.

Sin embargo, advierten que el principal reto ahora es garantizar su continuidad y ampliar su aplicación. Actualmente, el mantenimiento del sistema depende de los recursos propios de los equipos de investigación, que ya están manteniendo conversaciones con distintas administraciones para buscar fórmulas de colaboración.

La iniciativa ha sido financiada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco de las actuaciones promovidas por la Dirección General del Dato y el Centro de Referencia de Economía del Dato (CRED).