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Fases lunares

Calendario lunar noviembre 2026: descubre cuándo llega la luna llena de este mes, la superluna de Castor

Si te apasiona mirar la Luna y conocer sus fases, en este calendario lunar de noviembre descubrirás todo sobre ella.

Luna Castor vista desde Logroño

Luna Castor vista desde Logroño EFE

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Cada día, la Luna atrae miradas de admiración por su belleza y presencia. Sea cual sea su fase (llena, nueva, creciente o menguante), sigue cautivando a todos los que miramos el cielo por la noche.

Siempre ha sido objeto de estudio y entusiasmo, pero ¿por qué nos atrae tanto? Te contamos cuáles son las fases lunares que tendrán lugar en noviembre de 2026 y también si nuestro satélite puede influir en el estado de ánimo de las personas.

Fases lunares del mes de noviembre

Aquí tienes las fases lunares del mes de noviembre. ¡Apunta los días!

  • 1 de noviembre de 2026: Cuarto menguante. Una etapa para soltar, cerrar ciclos y dejar espacio a lo nuevo.
  • 9 de noviembre de 2026: Luna nueva. El cielo se oscurece para dar comienzo a una nueva etapa.
  • 17 de noviembre de 2026: Cuarto creciente. La Luna recupera su luz y simboliza crecimiento, impulso y nuevos comienzos.
  • 24 de noviembre de 2026: Luna llena. Alcanza su máximo esplendor, iluminando la noche con toda su intensidad.

¿Sabías que la Luna nueva suele considerarse la fase más adecuada para renovarse, descansar y comenzar nuevos hábitos?

¿La Luna influye en las personas?

Desde hace siglos, la Luna ha estado rodeada de creencias y mitos sobre su posible influencia en el comportamiento humano. Se le ha atribuido capacidad para alterar el sueño, provocar cambios de humor e incluso influir en el parto. Pero, ¿hay realmente una relación entre las fases lunares y lo que nos ocurre?

Aunque la Luna sí ejerce una influencia física sobre la Tierra, especialmente a través de las mareas, los efectos que puede tener sobre nuestro organismo son mucho más controvertidos. La ciencia ha estudiado estas posibles relaciones, especialmente en aspectos como el sueño, el comportamiento y los ciclos reproductivos, con resultados que no siempre coinciden con las creencias populares.

Por ejemplo, algunos estudios han encontrado pequeñas variaciones en el sueño durante determinadas fases lunares, aunque la evidencia no es suficientemente sólida como para afirmar que la Luna llena provoque insomnio. En otros casos, como la supuesta relación entre la Luna y un mayor número de partos, los estudios no han encontrado una conexión consistente.

Por tanto, podemos afirmar que la Luna sí influye sobre nuestro planeta, pero no hay evidencia científica suficiente para afirmar que lo hace en nuestro comportamiento.

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