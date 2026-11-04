Un tratamiento experimental duplica la supervivencia en pacientes con cáncer gástrico avanzado

Una nueva esperanza para los pacientes con cáncer gástrico avanzado que no han respondido a los tratamientos habituales. Un medicamento todavía en fase de investigación ha conseguido duplicar la mediana de supervivencia de cinco a diez meses en personas que ya habían recibido al menos dos líneas de tratamiento.

Se trata de sonesitatug vedotina, un fármaco desarrollado por AstraZeneca que actúa sobre una proteína presente en determinados tumores. Los resultados se han presentado en el Congreso Europeo de Oncología Médica (ESMO), celebrado en Madrid.

Este avance cobra relevancia ya que muchos pacientes reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya se encuentra en una fase avanzada o metastásica, con menos alternativas de tratamiento

Reduce un 53% el riesgo de muerte

Los resultados proceden del ensayo clínico de fase III Clarity-Gastric01, en el que participaron 500 pacientes. El estudio analizó la eficacia del medicamento en personas con cáncer gástrico avanzado y otros tumores del aparato digestivo que expresaban la proteína Claudina 18.2.

En el conjunto de pacientes analizados, el tratamiento redujo un 42% el riesgo relativo de muerte frente a las terapias elegidas por los investigadores. La mediana de supervivencia pasó de 6,4 a 10,6 meses.

Los resultados fueron mayores en los pacientes que recibieron el medicamento como tercera línea de tratamiento o posteriores. En este grupo, la reducción del riesgo relativo de muerte alcanzó el 53% y la mediana de supervivencia se duplicó.

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Siete hospitales españoles participan en el ensayo

La investigación se desarrolla en 175 centros de 19 países de Europa, Asia y América. En España han participado siete hospitales, que incorporaron a 25 de los 500 pacientes del estudio.

Entre ellos se encuentran el Marqués de Valdecilla, Vall d’Hebron, Clínic de Barcelona, el Hospital de Orense, el 12 de Octubre, el Ramón y Cajal y el Virgen del Rocío. El medicamento se dirige a la proteína Claudina 18.2, presente en determinados tumores gastrointestinales.