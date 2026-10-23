La bóveda secreta que puede salvar la alimentación del mundo: "Es un seguro de vida para la humanidad"

Es el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard se creó en 2008 para almacenar millones de muestras de semillas de diferentes plantas, como arroz, trigo, maíz o legumbres de todo el mundo. Conversamos con Nils Kristen Sandtrøen, ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega. Es la persona que recogerá el premio de las manos de la princesa Leonor. Este país es el propietario del refugio subterráneo en el que se encuentra este banco mundial de semillas, aunque lo gestiona la Asociación Nordgen.

Pregunta: ¿Por qué es necesario este banco de semillas?

Nils Kristen Sandtrøen: Es para cuidar de los recursos genéticos del planeta. Es importante tener un plan b por si las semillas se destruyen. Es un seguro de vida para garantizar la capacidad alimentaria del mundo.

P: ¿Cómo se puede proteger ante posibles injerencias futuras?

N.K.S:El parlamento noruego ha sido muy coherente en el apoyo a esta Bóveda global de semillas de Svalbard. Es decir, el parlamento y el gobierno están de acuerdo en que esta es una misión importante y de largo plazo. Está construido todo sobre la confianza de los socios que depositan sus semillas y ha demostrado su importancia ya, por ejemplo, cuando Siria tuvo que retirar semillas de la Bóveda.

P: ¿Por qué tuvo que retirarlas?

N.K.S: Debido a la guerra. Su banco de semillas local ya no estaba operativo y se demostró la importancia del plan b. Con el cambio climático también es importante que tengamos una variedad de semillas de distintas plantas necesarias para nuestra alimentación.

P: ¿Hay guardadas semillas de cultivos que ya no se cultivan?

N.K.S: Nosotros sabemos que existen 135 bancos de semillas que han depositado 1,4 millones en la Bóveda. Quizás haya plagas futuras que no conozcamos. Por ejemplo, las aceitunas, que es un cultivo muy importante en el Mediterráneo, tener guardadas diferentes semillas podría garantizarlo en situaciones extremas a través de su estudio genético.

P: Hay una leyenda negra alrededor de la Bóveda. Hay quien insinúa que detrás hay un interés oculto por controlar los alimentos en pocas manos.

N.K.S: Los depositantes son países e instituciones que cuentan con el apoyo de los investigadores que trabajan con las semillas a diario y cooperan entre ellos internacionalmente. Solo un país o una institución puede depositar semillas. Si España quiere, por ejemplo, conservar allí unas semillas, siempre será su propietaria. Noruega solo las conserva.

P: Los Premios Princesa de Asturias se consideran la versión hispana de los Premios Nobel. ¿Cómo se siente al recibir este premio? ¿Cree que puede impulsar que la Bóveda Global de semillas pueda conseguir algún día un Nobel?

N.K.S: La concesión de este premio es un gran honor para Noruega. Estamos muy agradecidos y nos inspira el reconocimiento del papel que representa esta Bóveda en estos momentos tan desafiantes en estos tiempos, pero sí puedo decirle que cuando se inauguró, el primer ministro que puso la primera semilla, lo hizo con Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004.