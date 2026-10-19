Starmus convierte Canarias en el escenario mundial de la música y la ciencia

¿Qué tienen en común tres astronautas que acaban de viajar alrededor de la Luna, el guitarrista de Queen, uno de los tenores más reconocidos del mundo y una de las grandes voces de la lucha contra el cambio climático? La respuesta está en Canarias. El puerto de Santa Cruz de Tenerife se convirtió este sábado en el escenario de una noche en la que la ciencia compartió protagonismo con la música, las emociones y un mensaje que trasciende las fronteras: el futuro de la humanidad depende de cómo cuidemos nuestro pequeño planeta.

La gala inaugural de la octava edición de Starmus reunió a algunas de las figuras más destacadas de la exploración espacial, la investigación científica y las artes. Una combinación que define la personalidad de este festival internacional, que regresa a Canarias bajo el lema “La búsqueda de la verdad”, para celebrar durante seis días, en Tenerife y La Palma, el conocimiento, la creatividad y la curiosidad humana.

"Hagamos que el mañana sea mejor"

Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con los protagonistas de Artemis II, la misión que llevó a cuatro astronautas a viajar alrededor de la Luna durante diez días el pasado abril. El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen recibieron la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica y compartieron cómo cambia la perspectiva cuando se contempla la Tierra desde el espacio.

Wiseman explicó que, al observar nuestro planeta desde la Luna y verlo tan pequeño como un pulgar, surge una llamada al amor, la paz, la esperanza y la unidad. "Cuando regresas te das cuenta de que nuestra elección como individuos es hacer el mañana peor o mejor: ¡hagamos que sea mejor!", afirmó.

Hansen también invitó a reflexionar sobre lo que hacemos en ese pequeño punto azul suspendido en la inmensidad del universo. Su mensaje fue claro: la humanidad necesita positividad y personas dispuestas a construir un futuro mejor. Un discurso que conectó la exploración espacial con los desafíos que afrontamos aquí, desde el cambio climático hasta la incertidumbre sobre el futuro.

Brian May, guitarrista de Queen recibe por sorpresa la Medalla Jane Goodall

La gala también reservó un lugar destacado para el compromiso medioambiental. La antropóloga, economista y analista costarricense Christiana Figueres recibió la primera Medalla de la Tierra Jane Goodall por su trabajo pionero frente al cambio climático. El reconocimiento, entregado por familiares de la primatóloga, fallecida en octubre de 2026, tuvo un gesto simbólico: Figueres agradeció el galardón imitando el saludo de un chimpancé en homenaje a Goodall.

La noche guardaba, además, una sorpresa para Brian May. El guitarrista de Queen y astrofísico recibió también la Medalla de la Tierra Jane Goodall por su implicación en iniciativas de protección de animales salvajes y apoyo a animales rescatados.

De Andrea Bocelli a Brian May, las estrellas del festival no solo están en el cielo

Y si las palabras de los astronautas pusieron a mirar hacia el espacio, la música convirtió la gala en un espectáculo. Con el astronauta canadiense Chris Hadfield como maestro de ceremonias, el escenario reunió al tenor Andrea Bocelli, la soprano Sarah Brightman, Rik Wakeman, exintegrante de Yes, y al propio Brian May, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Aneeshwar Kunchala: proteger el planeta desde niño

Con once años, Aneeshwar ya es divulgador ambiental y presentador especializado en fauna salvaje. Recibió la medalla JuniorStarmus VIII, en reconocimiento a su labor y por inspirar a otros niños a cuidar la naturaleza y defender la biodiversidad. En el acto leyó un poema escrito por él mismo, que dejo a todos los presentes con la boca abierta.

Canarias, punto de encuentro entre el universo y el planeta

La ceremonia abre seis días de programación en Tenerife y La Palma con astronautas, premios Nobel, científicos y artistas internacionales. Starmus combina conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y conciertos con actividades divulgativas que acercan la ciencia a la ciudadanía.

Durante unos días, Canarias se convierte así en punto de encuentro de algunas de las voces más relevantes de la ciencia y la cultura mundial. Un escenario desde el que mirar a las estrellas, escuchar grandes historias y recordar que, por inmenso que sea el universo, la Tierra sigue siendo nuestro hogar.