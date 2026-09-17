Antena 3 Noticias
Última hora

Cáncer

El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

Un estudio de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, desvela las propiedades antitumorales y antibióticas de las piscidinas presentes en especies marinas como el chicharro, un pescado azul muy consumido y con gran arraigo en la gastronomía de Canarias. La investigación abre una vía muy esperanzadora para el desarrollo de nuevos fármacos de baja toxicidad.

El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

Publicidad

Fátima Bravo
Publicado:

Una investigación desarrollada en el ámbito de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y defendida en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) ha puesto de manifiesto el extraordinario potencial terapéutico que albergan especies tan cotidianas en las lonjas del archipiélago como el chicharro.

El trabajo, enmarcado en la tesis doctoral de la investigadora Patricia Asensio Calavia y dirigida por José Manuel Pérez de La Lastra, ha permitido identificar en el genoma de estos peces moléculas con una alta capacidad para combatir patógenos resistentes y frenar el desarrollo de células tumorales.

Péptidos marinos contra las grandes amenazas médicas

El núcleo de la investigación se centra en el estudio de las piscidinas, unos péptidos antimicrobianos exclusivos de los peces que actúan como una potente línea de defensa natural. Según detalla el trabajo académico, estas moléculas destacan por su versatilidad biológica y su capacidad de acción frente a agentes infecciosos y procesos cancerígenos.

"Esta investigación deja una puerta abierta para que, en el futuro, estas moléculas se conviertan en fármacos reales y asequibles para combatir enfermedades que hoy parecen invencibles", señala la investigadora y ya doctora por la Universidad de La Laguna, Patricia Asensio.

La ONU aprueba un nuevo mapamundi en el que se representa de manera correcta a África

Mapa del Mundo

Publicidad

Ciencia

El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

Un implante cerebral

Un implante cerebral consigue que personas con parálisis vuelvan a hablar y gesticular simultáneamente a través de un avatar

Identifican en Teruel el primer 'Diplodocus' que vivió en el continente europeo

Identifican en Teruel el primer 'Diplodocus' que vivió en el continente europeo

Bosques de Canarias
Canarias

Los bosques de Canarias capturan más carbono del que se creía para paliar el calentamiento global

Unidad de investigación integral de leucemia infantil del Hospital Niño Jesús
Investigación contra el cáncer infantil

El Hospital Niño Jesús pone en marcha una unidad pionera para combatir la leucemia infantil

NL TERREMOTOS
Terremotos

¿Qué zonas de España tienen más riesgo de sufrir un terremoto?: "Los seísmos obedecen a la teoría del caos"

Los grandes seísmos sufridos en Venezuela, Colombia y Granada han desatado una oleada de preguntas sobre la relación entre ellos, la posibilidad de anticiparnos o las zonas de España más propensas a experimentar un terremoto.

Mapa del Mundo
MAPAMUNDI

La ONU aprueba un nuevo mapamundi en el que se representa de manera correcta a África

La iniciativa se ha votado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Han sido 164 votos a favor y uno en contra, el de Estados Unidos.

La congelación de óvulos se duplica año tras año en España

La congelación de óvulos se duplica año tras año en España

Imagen vertical del episodio desastres naturales del podcast 3x3N

Un verano marcado por las catástrofes naturales: las alertas de un planeta cada vez más extremo, en el nuevo episodio de '3x3N'

Calendario lunar: fases lunares

Calendario lunar septiembre 2026: descubre cuándo llega la luna llena de este mes, la Luna de la Cosecha

Publicidad