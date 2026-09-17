El tesoro oculto del chicharro: la ciencia académica halla en este pescado un escudo frente a células cancerígenas

Una investigación desarrollada en el ámbito de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y defendida en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) ha puesto de manifiesto el extraordinario potencial terapéutico que albergan especies tan cotidianas en las lonjas del archipiélago como el chicharro.

El trabajo, enmarcado en la tesis doctoral de la investigadora Patricia Asensio Calavia y dirigida por José Manuel Pérez de La Lastra, ha permitido identificar en el genoma de estos peces moléculas con una alta capacidad para combatir patógenos resistentes y frenar el desarrollo de células tumorales.

Péptidos marinos contra las grandes amenazas médicas

El núcleo de la investigación se centra en el estudio de las piscidinas, unos péptidos antimicrobianos exclusivos de los peces que actúan como una potente línea de defensa natural. Según detalla el trabajo académico, estas moléculas destacan por su versatilidad biológica y su capacidad de acción frente a agentes infecciosos y procesos cancerígenos.

"Esta investigación deja una puerta abierta para que, en el futuro, estas moléculas se conviertan en fármacos reales y asequibles para combatir enfermedades que hoy parecen invencibles", señala la investigadora y ya doctora por la Universidad de La Laguna, Patricia Asensio.