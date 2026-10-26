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Los pingüinos más pequeños del mundo llegan a Benalmádena

El acuario malagueño SEA LIFE Benalmádena estrena un espacio con 13 ejemplares de pingüino azul, la especie más pequeña del mundo, que apenas alcanza los 33 centímetros de altura y que solo puede verse en este centro en España.

Pingüino azul en Benalmádena

Los pingüinos más pequeños del mundo llegan a Benalmádena | SEA LIFE Benalmádena

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Eva Braña
Eva Braña
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SEA LIFE Benalmádena tiene nuevos habitantes. El acuario ha incorporado 13 pingüinos azules a sus instalaciones, una especie que apenas mide 33 centímetros y que está considerada la más pequeña del mundo. Con su llegada, este centro malagueño se convierte en el único de España donde se puede observar a estos animales, originarios de las costas de Australia y Nueva Zelanda.

Los ejemplares proceden de SEA LIFE Weymouth, en Reino Unido, donde han formado parte de un programa de cría en cautividad. Su traslado a la Costa del Sol permitirá dar continuidad a este trabajo de reproducción y conservación.

Para recibirlos, el acuario ha preparado la nueva "Isla del Pingüino Azul", un espacio inspirado en los paisajes costeros de Nueva Zelanda y diseñado para adaptarse a las necesidades de la colonia. El recinto cuenta con dos grandes cuevas comunitarias, donde los animales pueden refugiarse y descansar en grupo, además de otras siete zonas de anidación destinadas a las parejas reproductoras durante la época de cría.

Antes de viajar a Málaga, los 13 pingüinos pasaron controles veterinarios en las instalaciones británicas, incluidas pruebas de gripe aviar y de la enfermedad de Newcastle. Para el traslado también se prepararon transportines a medida, con sistemas de ventilación y espacio suficiente para que pudieran viajar en condiciones adecuadas.

El pingüino azul (Eudyptula minor) destaca por su reducido tamaño y su característico plumaje azulado. A diferencia de otras especies de pingüinos, está adaptado a vivir en aguas costeras templadas, por lo que no necesita las bajas temperaturas que habitualmente se asocian a estas aves. Su alimentación incluye principalmente pequeños peces, como sardinas y arenques.

La nueva colonia también servirá para acercar al público las amenazas a las que se enfrenta esta especie en su hábitat natural. Aunque el pingüino azul está clasificado como de preocupación menor en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, algunas poblaciones locales sufren presiones importantes. Entre los principales riesgos relacionados con la actividad humana figuran la pesca accidental, la pérdida de hábitat y la contaminación por plásticos.

Con esta incorporación, SEA LIFE Benalmádena busca fomentar el conocimiento de la especie y la sensibilización sobre la conservación de los ecosistemas marinos. La colaboración con el centro británico permitirá, además, seguir impulsando iniciativas relacionadas con el bienestar animal, la investigación y la protección de los pingüinos.

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