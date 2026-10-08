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Cuándo será la luna llena de octubre, la Luna del Cazador

Apunta la fecha en la agenda si te gusta capturar buenas fotografías nocturnas.

Cuándo será la luna llena de octubre, la Luna del Cazador

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El calendario lunar permite seguir cómo cambia la Luna a lo largo del mes y conocer cuándo tendrá lugar cada una de sus fases. Las fases lunares se producen porque la Luna gira alrededor de la Tierra y, durante ese recorrido, vemos diferentes partes de su superficie iluminadas por el Sol.

Este ciclo dura aproximadamente 29 días y medio, por lo que las fases se repiten cada mes, aunque no siempre coinciden exactamente con las mismas fechas.

Octubre llega con una de las lunas llenas más esperadas del año, la conocida Luna del Cazador volverá a iluminar el cielo.

Como cada año, su nombre, su historia y el momento en que podrá contemplarse despiertan la curiosidad de quienes disfrutan mirando el firmamento. Descubre cuándo será y cómo disfrutarla de la mejor manera.

¿Cuándo será la luna llena de octubre de 2026?

  • Disfrutarás del momento culminante del plenilunio el lunes 26 de octubre de 2026 a las 05:11 (hora peninsular española).

No necesitas un telescopio profesional para disfrutar de la luna llena. Unos simples prismáticos pueden ser suficientes para apreciar sus cráteres y las grandes zonas oscuras de su superficie.

Para verla realmente espectacular, más que el equipo importa elegir bien el lugar y el momento.

Busca un mirador, una zona abierta o un lugar alejado de la contaminación lumínica y aprovecha el momento en que empieza a anochecer.

Cuando la Luna aparece cerca del horizonte, puede parecer mucho más grande al compararla con edificios, árboles o montañas: es la conocida ilusión lunar. Y un último consejo, consulta el tiempo antes de salir, porque las nubes o la niebla pueden arruinar la observación.

Esta luna tan especial se caracteriza por su brillo intenso y su tono anaranjado o rojizo cuando aparece cerca del horizonte, un efecto producido por la atmósfera y no porque cambie realmente de color. ¿Quieres saber por qué se llama de esta forma? ¡Sigue leyendo!

¿Por qué se llama Luna del Cazador?

Tradicionalmente, la Luna de la Cosecha ayudaba a los agricultores a terminar de recoger los cultivos gracias a su luz.

Después, con la llegada de la siguiente luna llena (la Luna del Cazador), los campos ya estaban despejados y los cazadores podían distinguir mejor a los animales que salían en busca de alimento antes del invierno.

Además, durante varias noches, la Luna sale cerca del atardecer y permanece visible hasta las primeras horas de la mañana, ofreciendo más horas de luz para salir de caza.

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