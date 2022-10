El metano en Marte, el gran misterio que podría demostrar la existencia de vida marciana en el pasado

La vida extraterrestre ha sido, desde siempre, una de las grandes preguntas de la humanidad. El universo es infinito pero, aun así, no hemos conseguido más que indicios de la posibilidad de vida, en el pasado o en el presente, más allá de nuestro planeta. Con este y otros muchos objetivos, recientemente hemos intensificado nuestros estudios sobre Marte, y una investigación desvela que, hace mucho tiempo, el planeta rojo podría haber albergado vida.

Marte habría sido habitable

Así lo asegura un estudio publicado en la revista 'Nature Astronomy', en el que un equipo de investigadores de Estados Unidos y Francia, encabezado por Boris Sauterey, especialista en ecología evolutiva, ha analizado el gas metano y ha llegado a la conclusión de que, hace nada más y nada menos que 3.700 millones de años, habría habido vida en Marte.

Concretamente, habría sido habitado por microorganismos que se nutrían de hidrógeno y liberaban metano. De hecho, existe la certeza de que estos seres fueron los primigenios en la Tierra. Eso sí, aclaran que se trata solamente de una posibilidad que se ha probado durante la investigación, realizando una simulación con las condiciones marcianas primitivas y su interacción con los microorganismos.

Estas pruebas demostraron que la corteza del planeta rojo habría tenido la capacidad para mantener con vida a estos diminutos seres, siempre y cuando la superficie no hubiera estado helada. Además, indican que la generación de biomasa, en ese supuesto, es similar a la de nuestro planeta en la época de los primeros océanos.

Por otro lado, detallan que el fin del ecosistema marciano habría sido provocado por el propio ecosistema que, poco a poco, fue enfriando el clima hasta 40 grados, imposibilitando aún más la subsistencia de los microorganismos en capas superiores de Marte y forzándolos a trasladarse a zonas más profundas.

El metano en Marte, el gran interrogante

El metano marciano es uno de los grandes misterios que estudian los investigadores. Tal y como afirma Jorge Pla-García, involucrado en las misiones en Marte de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), el robot Curiosity, que se encuentra en nuestro planeta vecino y del que nos envía contenido gráfico, detecta metano en la superficie. Sin embargo, la sonda TGO, más avanzada tecnológicamente, no lo percibe desde la Tierra.

Esto, según el científico español, se debería a que, en el cráter Gale, donde está el Curiosity, el metano se concentra por la noche, momento en que la TGO no puede operar, y se diluiría durante el día gracias a unos vientos de ladera que, en horario diurno, extrae todo el metano del cráter.

"Pero esto entrañaría un nuevo problema y es que el metano tiene que ir a algún lado", explica el investigador. Por ello, la teoría con más enteros es la de un "mecanismo químico" que elimina todo el metano cercano a la superficie de manera casi inmediata.

Pla-García reitera que este estudio expone una posibilidad, no una realidad. En otras palabras, afirma que Marte fue habitable, pero no que fuera habitado. "El subsuelo marciano quizás reunía las características de habitabilidad propicias para los microorganismos metanógenos".

¿Hay vida en Marte?

Precisamente, las simulaciones de la investigación son compatibles con los datos de un Curiosity que ha ratificado su habitabilidad en el pasado, aunque no es capaz de determinar si el metano tiene un origen biológico o no. Otro de los famosos rovers presentes en el planeta rojo, el Perseverance, se encuentra buscando pruebas, también llamadas biomarcadores, que confirmen que Marte no sólo fue habitable, sino que fue habitado.

Por último, el científico considera que es "altamente improbable" que, actualmente, haya vida en Marte, al menos en las capas superiores de la corteza, ya que las condiciones no lo permiten.