Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora

Cardiopatías en bebés

El Gregorio Marañón revoluciona la cirugía infantil con una técnica que puede cambiar la vida de bebés con cardiopatías

Se trata de una técnica pionera que se basa en el trasplante parcial de corazón, es decir, solo se trasplante una parte del órgano, algo que reduce la necesidad de realizar múltiples cirugías.

Técnica para tartar las cardiopatías en bebés

El Gregorio Marañón anuncia una técnica pionera para la cardiopatía infantil | Antena 3 Noticias

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

El 'Hospital Gregorio Marañón' de Madrid ha puesto en marcha una técnica pionera de trasplante cardiaco infantil, que consiste en trasplantar únicamente una parte del corazón, -concretamente conductos valvulados como la válvula aórtica o pulmonar-, en bebés menores de un año que necesitan cirugía valvular pero cuyo corazón no presenta un fallo global.

La estrategia, avalada por la Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), supone una alternativa a los implantes de materiales biológicos que se utilizan actualmente y que obligan a los niños a someterse a varias operaciones a medida que crecen, ya que no se adaptan al desarrollo del cuerpo.

"Aunque los curamos con la cirugía convencional, se les tiene que someter a nuevas intervenciones a medida que su cuerpo crece, ya que los conductos que implantamos no lo hacen", explica el Dr. Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de Cirugía Infantil del hospital. Entonces, ¿qué hay de nuevo en este método?

Tal y como explican los expertos la novedad reside en que, al trasplantar tejido valvular humano procedente de un donante, el conducto implantado pueda crecer con el paciente. "Sabemos por experiencia que cuando trasplantamos el corazón entero, este crece con el paciente. De igual forma, si esto ocurre con todo el órgano, también sucede con una parte del mismo", añade Gil-Jaurena.

Además, esta técnica abre la puerta a optimizar las escasas donaciones de corazón infantil. Se contemplan tres escenarios:

  • Cuando se dona un corazón sano y no hay un receptor compatible en ese momento.
  • Cuando el músculo cardiaco del donante no es viable, pero las válvulas sí.
  • El tercer caso se conoce como "trasplante dominó", en los que el niño recibe un corazón completo y sus válvulas pueden ser utilizadas para otro paciente.

Aunque solo se trasplante una parte del órgano, el procedimiento sigue todos los protocolos de un trasplante convencional para garantizar la seguridad del proceso.

Colaboración internacional y trayectoria innovadora

El 'Gregorio Marañón' ha trabajado más de un año junto al hospital estadounidense 'Duke University', impulsor de esta técnica, que comienza ahora su aplicación clínica en España con la participación también de los hospitales '12 de Octubre' y 'La Paz'.

Este hito se suma a la trayectoria innovadora del hospital madrileño en trasplantes infantiles. En 2018 fue el primero en España en realizar un trasplante infantil AB0 incompatible y en 2021 se convirtió en el primer centro del mundo en efectuar un trasplante en asistolia en un niño, combinando ambas técnicas.

En la presentación participaron la Dra. Marta Sánchez-Celaya, subgerente del hospital, el Dr. Francisco del Río, coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes; junto al Dr. Gil-Jaurena y los especialistas Enrique García Torres (Hospital '12 de Octubre') y Ángel Aroca (Hospital 'La Paz').

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

España se prepara para vivir la noche más mágica del verano con la llegada de las Perseidas

Perseidas, la lluvia estelar del verano, en la localidad cántabra de Proaño

Publicidad

Ciencia

Técnica para tartar las cardiopatías en bebés

El Gregorio Marañón revoluciona la cirugía infantil con una técnica que puede cambiar la vida de bebés con cardiopatías

Comparativa entre la roca marciana y un casco holandés de siglo 17

"Un sombrero o tienda de campaña": la roca 'Horneflya', el nuevo hallazgo de la NASA en Marte

Las medusas, las turistas mas indeseadas y las que más visitan las costas del Mediterráneo este verano

Las medusas, las turistas mas indeseadas y las que más visitan las costas del Mediterráneo este verano

Perseidas, la lluvia estelar del verano, en la localidad cántabra de Proaño
Perseidas

España se prepara para vivir la noche más mágica del verano con la llegada de las Perseidas

Perseidas 2021: ¿Cuándo ver la lluvia de estrellas de agosto?
'Lágrimas de San Lorenzo'

Dónde ver las Perseidas de agosto 2025, la mejor lluvia de estrellas del año

Neuronas
NEURONAS

Descubrimiento clave para el Alzheimer y la depresión: el cerebro humano sigue generando nuevas neuronas toda la vida, según un estudio

Investigadores demuestran que la neurogénesis persiste incluso en edades avanzadas. Esto abre nuevas vías para el tratamiento del Alzheimer o la depresión.

resonancia magnética
Investigación

Un estudio revela cómo nuestro cuerpo puede protegerse de las enfermedades con tan solo 'mirarlas'

El análisis, liderado por expertos de la Universidad de Lausana (Suiza), evidencia cómo el cuerpo se puede anticipar a diversas infecciones simplemente observándolas. Para ello, conectaron a 248 jóvenes a gafas de realidad aumentada.

Asteroide YR4

El impacto del asteroide 2024 YR4 contra la Luna "sería un experimento científico fantástico", según los expertos

Imagen de archivo de una mujer embarazada en el hospital

Un estudio revela los asombrosos beneficios de la vacuna del COVID en mujeres embarazadas

Luna llena

Calendario lunar agosto 2025: descubre qué día hay luna llena este mes

Publicidad