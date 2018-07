Un derivado de la vitamina A mata selectivamente las células madre del cáncer de hígado

Se ha descubierto que el retinoide acíclico, un compuesto artificial derivado de la vitamina A, previene la recurrencia del carcinoma hepatocelular (HCC), la forma más común de cáncer de hígado. Ahora, en una investigación publicada en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', científicos han descubierto que el compuesto se dirige a una clase de células madre cancerígenas, lo que les impide dar lugar a nuevos tumores.

El HCC es un cáncer que causa 600.000 muertes cada año en todo el mundo

El HCC es un cáncer altamente letal que causa aproximadamente 600.000 muertes cada año en todo el mundo, convirtiéndolo en el segundo cáncer más mortal después del cáncer de pulmón no microcítico. Una de las razones de la alta letalidad es que tiene una alta tasa de recurrencia: la cirugía y otros tratamientos son inicialmente efectivos, pero el cáncer a menudo recae. Como resultado, los investigadores han buscado formas de prevenir la recurrencia, y recientemente se ha encontrado que el retinoide acíclico es efectivo para detener la recurrencia de tumores, pero había incertidumbre sobre por qué funciona.

Para encontrar pistas, un grupo de investigación dirigido por Soichi Kojima, del Centro RIKEN de Ciencias Médicas Integrativas, en Japón, analizó el transcriptoma de las células que habían estado expuestas al retinoide acíclico, y descubrió que, comparadas con las células de control no tratadas, tenían baja expresión de MYCN, un gen que a menudo se expresa en tumores y se correlaciona con un mal pronóstico.

Experimentos adicionales, que implicaron reprimir deliberadamente la expresión del gen en células cancerígenas, mostraron que la reducción en la expresión de MYCN conducía funcionalmente a una progresión del ciclo celular, proliferación y formación de colonias más lenta, y a una mayor muerte celular, lo que implica que la acción del retinoide acíclico en MYCN estaba frenando el crecimiento del cáncer.