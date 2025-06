Un juez de Badajoz abre diligencias contra Leire Díez y al ex juez Sáenz de Tejada por presunto fraude procesal en el caso del hermano de Pedro Sánchez

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha iniciado una investigación penal contra Leire Díez Castro, conocida como la 'fontanera' del PSOE, y contra el ex magistrado Luis José Sáenz de Tejada. El auto, fechado el 17 de junio de 2025 y firmado por el juez instructor Emilio García-Cancho Murillo recoge que ambos estarían implicados en la "posible existencia" de varios delitos, entre los que figuran descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. La causa está relacionada con el conocido como caso del 'hermanísimo', que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y a altos cargos de la Diputación de Badajoz.

La investigación se abrió a raíz de la querella presentada por la organización Hazte Oír, que participa como acusación popular en este procedimiento. En su escrito, la entidad sostiene que Díez Castro y Sáenz de Tejada habrían intentado sabotear la instrucción liderada por la magistrada Beatriz Biedma, con el objetivo de lograr el archivo del caso que ha derivado ya en la apertura de juicio oral contra once altos cargos de la Diputación pacense.

Intercambio de audios y filtración de información

Como prueba, la querella aporta un audio publicado por Libertad Digital en el que Sáenz de Tejada remite a Leire Díez documentación sensible con el propósito de desprestigiar a los jueces que intervienen en el proceso. En la grabación, el ex juez afirma: "Ya te lo he enviado... Está toda la organización, está la Beatriz Biedma, por supuesto". Asimismo, sugiere marginar temporalmente otros objetivos personales: "Como tampoco es imprescindible para ir contra Beatriz Biedma, ni el decano, ni la otra, ni el marido de mi ex mujer, pues si puede ser de momento dejarlo de lado. Más adelante, ya veremos".

En otro pasaje del audio, Sáenz de Tejada deja constancia de su disponibilidad para avanzar en el plan: "Un saludo y ya decidme cuándo voy para allá para presentarla y lo de la personación y lo de la rueda de prensa".

Intento frustrado de personación en la causa

Durante la instrucción, Sáenz de Tejada trató de personarse como acusación popular en la fase final del procedimiento, en marzo de este año, aunque la jueza Biedma rechazó su solicitud. La Audiencia Provincial ratificó la negativa. Tras este revés, el ex magistrado intentó recusar a la instructora alegando "manifiesta enemistad", recurso igualmente desestimado.

Hazte Oír sostiene que la maniobra pretendía inducir a error al juzgado para que aceptase su personación, lo que le habría permitido después promover la recusación de la jueza. "Frustrado su plan inicial, instó la recusación a pesar de ni tan siquiera ser parte del procedimiento", afirma la acusación.

Un plan coordinado para paralizar el procedimiento

Según Hazte Oír, las acciones de ambos no se limitaban únicamente a obtener datos internos del caso. "Es evidente la existencia de un plan preconcebido para perjudicar a operarios jurídicos vinculados a procesos judiciales que afectan a los intereses del Gobierno", expone la organización en la querella. Como parte de esa estrategia, se apunta incluso a presiones futuras contra la Sala Segunda del Tribunal Supremo y su entonces presidente, Manuel Marchena, según otro audio dirigido por Sáenz de Tejada a Díez y a Javier Pérez Dolset.

El auto judicial detalla los siguientes pasos

Aunque el procedimiento acaba de abrirse formalmente, el auto reconoce que aún no están completamente determinadas las circunstancias ni las personas que podrían resultar finalmente imputadas.

Antes de admitir la querella a trámite de manera definitiva, el juez ha ordenado trasladar el caso al Ministerio Fiscal para que emita informe sobre la competencia territorial. Además, las partes disponen ahora de tres días para presentar recurso de reforma y de cinco días para interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz.

Tras abrirse las diligencias, el Juzgado de Badajoz ha trasladado la causa al Ministerio Fiscal, concediendo un plazo de tres días para la presentación de recursos de reforma y cinco días para eventuales recursos de apelación.

