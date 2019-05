Guillermo Díaz reaparece tras el polémico tuit

Tras superar un problema de salud hoy ha hecho su aparición el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz. Y lo hace también después de la polémica originada por este twit colgado en su perfil en el que decía, refiriéndose al albergue municipal, que un inmigrante o un grancanario no pueden tener los mismos derechos que los chicharreros”. Dice que no va a dimitir porque no fue él quién lo escribió, sino que salió del personal que lleva la campaña.

González Pons ha arropado a M.Australia Navarro

Los eurodiputados del PP Esteban González Pons y Gabriel Mato arropan a la candidata de su partido al parlamento de Canarias por Gran Canaria, María Australia Navarro. Hoy ambos candidatos a las europeas han visitado el puerto de las palmas para abordar los riesgos del Brexit. González Pons insiste en que Mato es el único canario con posibilidades para lograr un escaño en el parlamento europeo.