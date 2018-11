Manuel, Antonio y su bar protagonizan el anuncio de la Lotería de Navidad de 2014

UNO ANUNCIO QUE EMOCIONÓ A TODOS

En uno de los anuncios más emotivos de la Lotería de Navidad, Manuel por primera vez no compra un décimo en el bar de la esquina y Antonio, el dueño, le pide que no perdiera nunca la ilusión. El desenlace, después de que tocara el Gordo, tocó la vena sensible de los españoles en un momento en los que hacía falta confiar en las personas.