Confusión en la Lotería de Navidad: ganadores sin premio porque no aparece en la lista oficial

El día 22 de diciembre es una fecha señalada para aquellos que esperan con emoción el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aquellos que fueron premiados estuvieron celebrando sin parar la ilusión por tener la suerte de recibir este premio. Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para los ganadores. Mientras los niños de San Ildefonso cantaban el número 57170, premiado con una pedrea de cien euros, a día de hoy no aparece como premiado.

Así lo relata el Faro de Vigo, un momento desconcertante: la euforia inicial por un número de lotería aparentemente premiado que se ha convertido en una confusión porque no figura como 'premiado'. Esto le ha ocurrido a Elena y Lorena, dueñas de una peluquería en Combarro (Pontevedra). Como cada año, compran este número para sus clientas y, en esta ocasión, llegaron a vender 250 décimos. No obstante, a la hora de cobrar el décimo, la Administración se niega a pagarlo porque aparece como no premiado.

Una ilusión que se tuerce

Al escuchar y enterarse que el número 57170 había sido premiado, la ilusión se desbordó por todo el local, al menos por conocer que llegarían a obtener un pellizco: en total habían repartido 25.000 euros entre sus clientas. No obstante, esta ilusión se vio sacudida cuando le negaban cobrar el décimo, a lo que no dan crédito de la situación. A su vez, si lo comprueban en la web de Loterías y Apuestas del Estado también aparece el mensaje 'este número no ha sido premiado'.

En medio de la expectación y la confusión, este número de lotería que aparentemente ha resultado premiado no ha sido ni confirmado ni desmentido por las autoridades competentes. A pesar de la celebración inicial entre los posibles ganadores, la falta de un comunicado ha sumido a las afectadas en una incertidumbre.

Por el momento, Loterías y Apuestas del Estado no han aportado ningún tipo de solución ni se han pronunciado. Sin embargo, la administración de Combarro les ha recomendado que presenten una reclamación en la delegación de Loterías aportando su DNI y una copia de cada décimo que ha sido premiado.

