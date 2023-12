Así celebra el pueblo más afortunado de España el tercer premio de la Lotería de Navidad

Biar amanece sonriente un día después de que el tercer premio de la Lotería de Navidad 2023, el 31.938, cayera íntegramente en esta pequeña localidad alicantina de 3.651 habitantes. "Ha caído generalmente a todo el mundo", celebra una de las vecinas que se acercaba a primera hora de la mañana la Administración del municipio.

Abrazos, risas y felicitaciones entre los vecinos en las calles de Biar. Tras celebrarlo anoche, esta mañana los vecinos se han congregado frente a la Administración. Algunos de los afortunados, como José Luis, cuentan que todavía no lo han asumido: "Me dijeron por WhatsApp que había tocado al número del PP y dije... ¡Si yo tengo uno! Todavía no me lo creo".

"Generalmente ha caído a todo el mundo"

Miguel y Elía son dos vecinos de Biar que han comenzado a planear sus mejores Navidades y a reservar el viaje con el que soñaban. "Todavía estoy en una nube", confiesa entre risas Elía, quien se irá en busca del sol y la playa a disfrutar de las vacaciones que no pudo permitirse por la Covid "a Corta Rica, Pura vida", mientras que Miguel y su mujer aprovecharán para visitar Laponia.

Los 92,5 millones de euros que han caído han cambiado al pueblo alicantino. En el supermercado se han formado largas colas de afortunados comprando. Los 50.000 euros de cada décimo les permitirá disfrutar de mejores comidas navideñas. "Vendemos mucho jamón de Jabugo", cuenta la carnicera del supermercado de Biar.

También los restaurantes se ven beneficiados. Antonio ha ido a trabajar a su restaurante La Façana aunque también ha sido ganador del tercer premio. "Había que atender las responsabilidades" de un restaurante abarrotado de comensales. "Mañana domingo que cerramos lo celebraremos", añade.

Los Reyes Magos hacen su magia

Al el municipio colindante, La Cañada de Biar, ha llegado la magia de Sus Magestades Las Reyes. La Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos ha repartido el mismo número. Más de 500 papeletas para una pequeña localidad de 1.2014 residentes, donde aseguran los vecinos, les ha tocado a casi todos. El beneficio irá destinado a la tradicional fiesta de la cabalgata de Reyes que "este año será apoteósica", celebra una de las vecinas de La Cañada.