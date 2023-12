Si has sido desafortunado en la Lotería, tienes un premio de consolación: croquetas gratis

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se ha llevado a cabo hoy 22 de diciembre, donde la ilusión se ha adueñado en muchas casas desde las 9:00 de la mañana hasta que por fin salió El Gordo 88008 a las 13:15 horas. Sin embargo, es muy complicado estar entre uno de los ganadores y alzarse con uno de los premios. A pesar de ello, varios hosteleros han querido evitar que estés decepcionado y han dado un premio de consuelo para aquellos que han sido desafortunados en la Lotería.

La decepción puede quedar a un lado si se reemplaza con una croqueta. Así lo ha pensado un restaurante de Gijón que ha comenzado la iniciativa 'recompensar' a aquellos que no han sido premiados. El lema es 'desafortunado en el juego, afortunado en croquetas', dando una croqueta gratis por cada décimo no premiado que entreguen los clientes.

El propio restaurante ha querido hacer pública esta iniciativa a través de su red social de Instagram con la siguiente frase: "Si ese día no tienes suerte, no tires los décimos premiados. Nosotros te canjeamos cada décimo por una de nuestras riquísimas croquetas". El local de comida a domicilio se ubica en el número 61 de la Carretera del Obispo, en la ciudad asturiana de Gijón, y la oferta podrá ser canjeada desde este mismo 22 de diciembre hasta las 15:30 horas del próximo día 28.

Pero no solo ha sido en Gijón, en un bar de Sevilla si entregas un décimo que no está premiado te invitan a caña de cerveza y una tapa, todo un éxito. "No ha podido ser este año, pero bueno aquí con la cervecita y la tapita nos quedamos a gusto", comenta un cliente sentado en la terraza del bar de Sevilla.

