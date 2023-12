Loterías zanja el 'misterio' del décimo de Navidad cantado y no premiado: "Si en la lista oficial no aparece..."

Las dueñas y clientas de una peluquería de Combarro (Pontevedra) celebraron que le había tocado la pedrea en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebró el 22 de diciembre.

Sin embargo, el número cantado por los niños de San Ildefonso que otorgaba 1.000 euros a la serie (100 euros al décimo) y que las peluqueras y parte de su clientela celebraron de que le hubiera tocado, no aparece en la Lista Oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Y por tanto, no puede ser premiado.

La euforia inicial ha decaído porque la Administración se niega a pagarlo. Loterías y Apuestas del Estado confirman a Antena 3 Noticias que si un décimo no aparece en el listado oficial de premios de la Lotería de Navidad, no puede ser cobrado. "Si en la Lista Oficial de Premios no aparece como premiado un número, ninguna reclamación de premio sobre éste puede ser estimada".

Un error a la hora de cantar el número, en la escritura... puede llevar a 'confusión' y entender un número que realmente no ha salido en el sorteo de lotería.

Así se elabora la lista oficial de premios

Durante la celebración del sorteo de Navidad está todo bajo control. Un gran equipo trabaja para tener la lista oficial mediante un proceso controlado "en todos sus extremos".

Desde Loterías explican que dada la dinámica del sorteo "que incluye el mantenimiento de elementos tradicionales de hace más de 200 años, puede darse que un número concreto haya sido cantado erróneamente".

"Los posibles errores son revisados en las distintas verificaciones que se realizan durante y una vez finalizado el sorteo (...) razón por la cual la única información válida para el pago de premios sea la contenida en la lista oficial de premios", añaden.

Los pasos que se siguen para elaborar la lista oficial de premios tras el sorteo de Navidad:

Según se retiran las tablas durante el desarrollo del sorteo, la mesa auxiliar comprueba que todos los números y premios que figuran en la misma coincide con los listados informáticos provisionales de premios que se van elaborando en una sala informática de una de las sedes de SELAE. En caso de no coincidencia la lista provisional es rectificada.

Cuando se completa una tabla, acto seguido se comprueban por la mesa de la presidencia, que cuenta con un fedatario público, los premios cantados y se cierra con un candado de forma que no se puedan manipular las bolas. Es más, las tablas permanecen sobre el escenario a la vista del público.

Terminado el sorteo se vuelven a contrastar todos los premios y números que componen todas las tablas, punteando los miembros de las respectivas mesas presidenciales los listados informáticos. Estos ya han sido verificados y rectificados, previamente, por la mesa auxiliar.

Una vez revisadas las tablas en el escenario, se realiza la confección de la lista de premios en el Teatro Real, donde un equipo de 14 personas repasa de nuevo las bolas y números.

Finalmente, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se realiza una última revisión y se elabora la Lista Oficial de Premios.

El único resultado -oficial- del sorteo es el que contiene la lista oficial de premios, siendo estos los únicos válidos para la asignación de premios.

Cómo cobrar un décimo premiado

El Sorteo de Navidad 2023 repartió un total de 2.590 millones de euros en premios. Para presentar un premio es imprescindible presentar el décimo -o resguardo- premiado. Además, dicho número deberá aparecer en el listado oficial de premios del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Los premios se pueden cobrar en una administración de venta de Loterías y Apuestas del Estado si la cuantía es inferior a 2.000 euros por cada décimo. Se puede cobrar el premio desde el pasado viernes 22 de diciembre por la tarde hasta el 22 de marzo de 2024, tres meses después de la celebración del sorteo.

Si el premio supera los 2.000 euros, se cobrará en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

Puede comprobar si tu décimo resulta premiado en el siguiente comprobador: