Estos son los números de la Lotería de Navidad 2023 que tienen reintegro

El Teatro Real de Madrid se convierte hoy en el epicentro de una jornada cargada de emociones, marcando el inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023. Este evento anual, esperado con gran expectación por miles de ciudadanos, promete ser un hito en la historia de las recompensas monetarias.

Con la tradicional entonación de los niños de San Ildefonso, el sorteo no solo generará ilusiones, sino que también permitirá a espectadores de todo el mundo seguir en tiempo real los números agraciados. La transmisión en vivo estará disponible a través de la web de Antena 3 Noticias, así como un seguimiento minuto a minuto de todos los números premiados.

El reintegro

Con la llegada del Sorteo Extraordinario de Navidad el anhelado reintegro se erige como un bálsamo reconfortante para los jugadores. Este fenómeno, caracterizado por otorgar una segunda oportunidad a través de la devolución del importe invertido, ha capturado la atención y el corazón de los entusiastas de la lotería.

Hay quienes hacen un repaso en las terminaciones de años pasados para conocer las más premiadas y las que menos, en un intento por saber, según las consideraciones que tengan cada cual, la que más suerte puede darles. En la cima se encuentra el número 5, que ha sido la terminación más premiada en la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Luego, encontramos a los números 4 y 6 en la segunda posición, que han sido la terminación del Gordo de la Lotería de Navidad en 22 ocasiones cada uno. El número 7 ha sido la terminación en 20 ocasiones, mientras los que menos han repetido como terminación del Gordo han sido los números 9 (16 veces), 2 (13 veces) y el 1 como el que menos (solo en ocho ocasiones).

El reintegro, considerado el premio menor pero no menos importante, se destina a aquellos décimos cuya última cifra coincide con la del primer premio del sorteo del Gordo. La mecánica sencilla, donde se contempla un reintegro del 0 al 9, se convierte en un motivo de esperanza, ya que uno de cada diez décimos adquiridos tiene la posibilidad de obtener la devolución íntegra del valor del billete.

No solo ofrece la emoción característica del sorteo, sino que también brinda una vía de escape para aquellos que no obtienen premios mayores, asegurando así que la experiencia no se vea opacada por la ausencia de victorias.

El reintegro a posicionarse como uno de los elementos más populares y queridos por los apostadores. Su capacidad para ofrecer un atisbo de esperanza y la oportunidad de recuperar la inversión en caso de no resultar agraciado con otros premios, lo convierten en un atractivo distintivo de la Lotería de Navidad.

En este sentido, el reintegro no solo representa la garantía de recuperar el dinero invertido, sino que también encarna un símbolo de ilusión renovada y la continuidad de la emoción del sorteo, que ha trascendido generaciones y se ha convertido en una de las tradiciones más arraigadas durante las festividades navideñas en España.

El reintegro de la Lotería de Navidad 2023

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, el Gordo ha sido el 88.008, por lo que el reintegro ha caído al número 8. Reparte 400.000€ por décimo en el caso de que tengamos el número ganador y la última cifra de nuestro décimo coincide con la de ‘El Gordo’, nos devolverán el importe jugado, 20 euros.

Los demás premios no tienen reintegro. El segundo premio reparte 125.000€ por décimo; el tercer premio 50.000€; los dos cuartos premios 20.000€; y los ocho quintos 6.000€.

Comprueba tus décimos

En Antena 3 Noticias podrás revisar si tus números han resultado premiados con nuestro comprobador. Solo tendrás que meter la cifra y la cantidad que juegas e instantáneamente, en tiempo real, podrás saber si eres uno de los agraciados en la Lotería de Navidad.