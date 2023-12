Así puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad online

El pasado viernes se celebró el Sorteo Extraordinario de Navidad 2023 y, si has tenido la suerte de conseguir alguno de los premios, te estarás preguntando cómo puedes cobrar la cantidad que te ha tocado. Debes saber que los décimos de la Lotería de Navidad se pueden cobrar en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, pero también de forma online.

Este histórico sorteo de la Lotería Nacional de España ha repartido 2.590 millones de euros en premios a los afortunados ganadores, que ya pueden cobrar los premios. Este año se mantiene la posibilidad de cobrar los premios por Bizum.

Aunque no se trata de un cobro puramente online, puede servir a quienes no quieran moverse de casa y prefieran hacer la gestión a través de la aplicación móvil de su banco, en lugar de acudir a la administración de Lotería en persona. La única regla de este cobro del premio es que no puede superar los 2.000 euros.

¿Cómo cobrar online?

Pero también hay una forma de cobrar la Lotería de Navidad por internet. Si has comprado el décimo online es muy sencillo: para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de Navidad online (en una administración o directamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado) hay que crear una cuenta donde se detallan datos de contacto y personales. Utilizando esa misma cuenta se ingresará la cuantía del premio, que se puede traspasar a una cuenta bancaria posteriormente.

El proceso se hace de forma automática, ya que la administración -o Loterías y Apuestas del Estado- reconoce qué premio le toca al número comprado, por lo que en principio no sería necesario hacer más gestiones.

Otra opción que se ofrece en ocasiones es, si no se traspasa el premio de Lotería de Navidad cobrado a una cuenta bancaria, mantener la cuantía en la cuenta para poder seguir jugando los sorteos disponibles.

Comprueba tu décimo

Si todavía no sabes si tu número ha sido premiado en el Sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2023, puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad con la herramienta de la web de Antena 3 Noticias.

Y si quieres seguir poniendo a prueba tu suerte, puedes intentarlo en el Sorteo del Niño del próximo 6 de enero.