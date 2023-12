Lotería Nacional: por qué no hay sorteo hoy y cuándo es la próxima cita y sus premios

Hoy sábado 23 de diciembre no se celebra el sorteo de Lotería Nacional, organizado por la Asociación de Loterías y Apuestas del Estado, aunque lo habitual es que la cita tenga lugar todos los jueves y sábados del año, con un premio de 300.000 euros a la serie (30.000 euros cada décimo) y 600.000 euros a la serie (60.000 por décimo) respectivamente.

Sin embargo, hoy es un sábado especial puesto que este sorteo no va a tener lugar debido a que ha sido sustituida por el Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra tradicionalmente todos los 22 de diciembre, es decir, ayer.

Aunque no es el único sorteo que se celebra en Navidad, sí que es el más famoso porque con él se da el pistoletazo de salida a estas fiestas tan celebradas en España y El Gordo es de una cuantía mucho mayor que los demás, 400.000 euros cada décimo (4.000.000 de euros a la serie).

Los sorteos de Lotería Nacional en Navidad

Al igual que el Sorteo Extraordinario de Navidad marca el inicio de este periodo festivo, el día 6 de enero se celebra el Sorteo Extraordinario del Niño coincide con el final del mismo. Por todos es conocido que su premio más alto, El Gordo, reparte la mitad de cuantía, es decir, 200.000 euros al décimo (2.000.000 de euros a la serie). No obstante, no todo el mundo sabe que las probabilidades de que toque suben de un 5% a un 8%, además de que reparte más premios que su predecesor.

Además, como este año el día de Reyes se celebra en sábado, este sorteo no camba en calendario de la Asociación de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos especiales en Navidad

Si se busca un sorteo especial en Navidad, pero no se tiene especial interés por que sea exclusivamente de Lotería Nacional, cabe recordar que el lunes 1 de enero tiene lugar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que reparte 80 premios de 400.000 euros. Además, permite ganar 80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional y 80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional. Por último, otro de los premios menos conocidos de este sorteo de la ONCE son los de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

Como siempre, tanto los sorteos de Lotería Nacional como los de la ONCE los podrás seguir en la web de Antena 3 Noticias en directo, así como comprobar los resultados después de su celebración.