La ilusión de la lotería de Navidad traspasa fronteras

Los españoles que viven fuera no se olvidan de comprar su lotería de Navidad de España por si la suerte llegara a sus alejados hogares. Por Internet o mediante familiares y amigos, poco a poco se hacen con el décimo que podría cumplir sus sueños.

La primera parada la hacemos en Riviera Maya, México. Allí es donde trabaja Cristina, una gerente española, acostumbrada a las Navidades cálidas que no ha perdido la oportunidad de buscar a través de Internet un décimo y, como ella dice, espera tener suerte: "Me pasaría viajando, me compraría un barco, me encanta navegar, me encanta el mar, y muchos zapatos y bolsos"

Otro caso es el de Susana, de Madrid. Es ingeniera de montes y Viena es, desde hace cuatro años, su hogar. Cristina ha buscado un cupón en Internet a través del móvil. Asegura que si le tocará mucho dinero "lo primero que haría sería comprar una casa.

La suerte de Irene, que estudia fisioterapia en Lisboa con 21 años, y Javi depende del décimo que compren en España sus familiares. sus padres han comprado un décimo que termina en 5 y ya han pensado lo que harían con el premio: irse de viaje toda la familia.

Por último, Carmen lleva 7 años viviendo en Dublín y tiene el sueño montar su propio negocio. Carmen se desplaza hasta un cibercafé, para rastrear la red y retar a la suerte eligiendo un cupón. Desde diferentes del mundo miles de españoles demuestran cada año que los sueños y la ilusión no entienden de fronteras.