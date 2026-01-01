El emocionante mensaje de esperanza de Cristina Pedroche en las Campanadas: "Aunque la vida se rompa, siempre se puede recomponer"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han repetido como presentadores de las Campanadas de Antena 3 por décimo año consecutivo juntos y, en esta ocasión, la retransmisión ha podido verse de manera simultánea en laSexta y atresplayer también.

Además, en esta ocasión, la pareja de presentadores ha contado con un invitado de lujo, Santiago Segura. El cineasta no ha querido perderse una fecha tan especial y ha aportado su particular sentido del humor al set de la Puerta del Sol.

Como ya es habitual, antes de revelarnos su espectacular vestido y de dar paso a los cuartos para que los espectadores pudiesen comerse las uvas, Cristina Pedroche ha querido lanzar un importante mensaje.

En esta ocasión, la presentadora ha querido dedicar su vestido a "cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".

"El cáncer tiene una manera cruel de romper la vida en trozos y necesita de toda nuestra atención", ha explicado Cristina en su discurso. La presentadora ha recalcado la importancia de que nadie pase por esto solo y ha recordado que la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa la investigación y apoya tanto a pacientes como familiares.

"Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer", ha recalcado lanzando un mensaje de esperanza. ¡Escucha su discurso completo en el vídeo de arriba!