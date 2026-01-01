Así han sido las Campanadas 2025-2026 de Antena 3 desde la Puerta del Sol

Cristina Pedroche y Alberto Chicote han vuelto a despedir el año desde la Puerta del Sol con una emisión simultánea en Antena 3, laSexta y atresplayer, celebrando la Nochevieja junto a los españoles por décimo año consecutivo juntos.

Una vez más, los presentadores han demostrado que afrontan este momento tan especial con la misma ilusión y energía que en sus primeras Campanadas. Además, en esta ocasión, han contado con un invitado de lujo al que conocen muy bien, Santiago Segura, que ha llenado de humor el set de la Puerta del Sol.

Tras la esperada revelación del espectacular vestido de Cristina Pedroche, llegaba el momento más esperado de la noche: tomar las uvas para dar la bienvenida a 2026 con nuevos sueños, propósitos e ilusiones.

Este año, Cristina ha sorprendido con un vestido corto plateado en el que estaban presentes detalles y partes de otros looks que lució otras Nocheviejas. Un año más, ha vuelto a superarse.

Una vez más, la Puerta del Sol se ha llenado por completo para celebrar juntos el inicio del nuevo año y Cristina, Alberto y Santiago nos han acompañado en este momento tan especial.