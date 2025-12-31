“No habéis dejado de pedírmelo”: los rostros de Atresmedia confiesan si han cumplido sus propósitos del 2025

Acaba el 2025 y es momento de hacer balance del año. Como siempre suele ocurrir, estos últimos doce meses han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas y en este tiempo hemos podido cumplir algunos de los propósitos que nos marcamos a finales del 2024.

Varios de los rostros más emblemáticos de la cadena han querido hacer balance de su año antes de que Cristina Pedroche y Alberto Chicote den las Campanadas y, entre ellos, hemos encontrado todo tipo de respuestas.

Karlos Arguiñano se propuso no cantar mientras cocinaba, pero, como el público no ha dejado de pedírselo, el cocinero ha seguido haciéndolo. Quiénes también dejan pendientes para el próximo año sus propósitos son Roberto Leal o Matías Prats, que no han conseguido organizar mejor su tiempo y dejar de hacer reír a sus compañeros, respectivamente.

Sonsoles Ónega y Manel Fuentes han podido marcar la casilla de reto cumplido en este balance de año y, aunque otros se han quedado a medias en sus propósitos, están satisfechos con todo lo conseguido.