"Lo voy a hacer": Cristina Pedroche adelanta nuevas pistas sobre su vestido de las Campanadas en sus redes sociales

Cada vez queda menos para decir adiós a este 2025 y para descubrir el vestido que lucirá Cristina Pedroche para presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote para los espectadores de Antena 3, laSexta y atresplayer.

Durante los últimos días, la presentadora ha ido dando pequeñas pistas en algunas entrevistas y apariciones en diferentes programas de Atresmedia. Por ahora, sabemos que este es el año que más le ha costado y que estas serán "la Super Bowl de las Campanadas".

Cristina ha querido dejarnos una nueva pista en su cuenta de Instagram con un misterioso vídeo en el que podemos ver todos los vestidos que la presentadora ha ido luciendo en las pasadas Nocheviejas. ¿Se parecerá el de este año a ellos?

Al final del vídeo y tras romper con fuerza un espejo, Cristina Pedroche ha dejado un claro mensaje: "Si creías que lo habías visto todo...". ¿Qué querrá decir con eso? ¡Lo descubriremos el 31 de diciembre!