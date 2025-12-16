"No se pueden dar más pistas de las que ya doy": Cristina Pedroche nos adelanta cómo serán las Campanadas de este año

Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a despedir el año desde la Puerta del Sol con los espectadores de Antena 3 y, por primera vez, la retransmisión de hará de manera simultánea con La Sexta y atresplayer.

Cristina Pedroche nos ha adelantado que estás Campanadas "van a ser muy fuertes" y las ha definido como la "Super Bowl de todas las Campanadas". ¿A qué se referirá con esta comparación? ¿Tendrá algo que ver con su vestido de esta año?

Con respecto a su look, la presentadora ha aclarado que "no se pueden dar más pistas" de las que ya da. "Siempre hay pistas en todos los lados, lo que pasa es que no las veis". Tendremos que estar atentos a todas sus apariciones antes del 31 de diciembre a ver si sacamos algo en claro.

Además, la presentadora ha confesado que el ambiente no puede ser más festivo en la Puerta del Sol instantes antes de las Campanadas y que, lo primero que hace tras tomar las uvas es besar a su marido, Dabiz Muñoz, que le envía fuerzas detrás de las cámaras. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Cristina dándole play al vídeo de arriba!